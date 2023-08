«Donnschtig-Jass» in Therwil – Ex-FCB-Spieler verwandeln Asse statt Torchancen Seit 2018 fand im Baselbiet kein «Donnschtig-Jass» mehr statt. Am kommenden Donnerstag macht die SRF-Sendung mit Moderator Rainer Maria Salzgeber halt in Therwil. Tanja Opiasa

Der «Donnschtig-Jass» kommt in den Therwiler Dorfkern. Die Gemeinde hat nun sechs Tage Zeit, um einen Event für rund 5000 Besuchende zu organisieren. Foto: Patrick Gutenberg

Es ist eine Weile her, dass Benjamin Huggel zur Jasskarte griff – auf langen Fahrten im FCB-Mannschaftsbus. Am kommenden Donnerstag ist es wieder so weit: Der ehemalige FCB-Spieler ist mit seinen Ex-Kollegen Valentin Stocker, Marco Streller und Alex Frei am Jasstisch vereint. Auf seiner Sommertournee macht der «Donnschtig-Jass» in Therwil halt und sendet damit das erste Mal seit fünf Jahren aus dem Baselbiet.

Mehrere Gemeinden aus dem Baselbiet hätten sich für die Durchführung des «Donnschtig-Jasses» beworben, sagt SRF-Sprecher Roger Muntwyler. Die Wahl sei auf Therwil gefallen, «weil die Gemeinde alle notwendigen Voraussetzungen erfüllte». Das letzte Format wurde 2018 aus Frenkendorf gesendet. «Es ist toll, dass die Sendung endlich wieder aus der Region bespielt wird», sagt Huggel, den die BaZ im Vorfeld zu der Sendung vom 10. August erreicht. Auch zu Therwil habe er einen näheren Bezug, verrät er. Denn: Seine Schwiegereltern wohnen mittlerweile in der Gemeinde.

«Im Mannschaftsbus haben wir viel gejasst»

Gejasst habe er schon immer gern: «In meiner Zeit als Spieler war es ein guter Zeitvertreib.» Viel Zeit habe er bisher nicht in die Vorbereitungen zur Sendung investieren müssen, sagt Huggel. Er freue sich, Zeit mit guten Bekannten zu verbringen: «Das Ganze hat etwas Familiäres an sich, und das gefällt mir.» Auch mit Moderator Rainer Maria Salzgeber sei er befreundet.

Salzgeber traf bereits am Freitagmittag mit dem Velo für die Vorproduktionen zur Sendung im Therwiler Dorfkern ein. «Die Ersten haben mich auf dem Passwang abgeholt, es war sehr eindrücklich», sagt Salzgeber, der auf dem Velo von zwei Waggis begleitet wurde. Und: Die Vorfreude der Menschen in «Därwil» zeige einmal mehr, was die Sendung in den Gemeinden bewegen könne. Salzgeber ist inzwischen bereits wieder abgereist. Von Therwil habe er noch nicht allzu viel sehen können, er freue sich aber sehr auf die Sendung. Nicht zuletzt weil neben den mit ihm befreundeten FCB-Spielern auch Mundartsänger Baschi und Linda Fäh auftreten werden, so Salzgeber.

«Es bleiben uns sechs Tage, den Event vorzubereiten»

Laut dem Geschäftsleiter der Gemeinde Therwil, Eduard Löw, seien rund 100 Therwiler und Therwilerinnen dem vorab auf der gemeindeeigenen Website publizierten Aufruf zur Begrüssung Salzgebers gefolgt. Für die Gemeinde bedeutet der Besuch des SRF-Teams nebst der grossen Vorfreude auch einen grossen Mehraufwand. Die Anforderungen durch SRF an die durchführenden Gemeinden seien gross, räumt Löw ein. «Bereits schon seit über einem halben Jahr bereitete das OK, bestehend aus Fachleuten der Gemeinde und ehrenamtlich Mitwirkenden aus der Bevölkerung, in enger Absprache und Unterstützung mit SRF diesen Anlass akribisch vor», sagt Löw.

Entsprechend gross sei am vergangenen Donnerstagabend, als die Vergabe bekannt wurde, die Freude bei allen Teilnehmenden und Fans der Therwiler Jasser gewesen, den Anlass nun in die Baselbieter Gemeinde bringen zu dürfen, sagt Löw. In einem spannenden Duell konnte man sich gegen Aesch durchsetzen. «Es bleiben uns genau sechs Tage, um den Event für bis zu 5000 Zuschauer vor Ort vorzubereiten», sagt Löw.

