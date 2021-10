Schweizer Unternehmen im Porträt – Ex-Eleven-Gründer hebt mit Firma für nachhaltige Kinderkleidung ab Kinderkleider sollen nicht billig sein, sondern robust und langlebig, findet Namuk-Gründer Franz Bittmann. Nun geht er einen Schritt weiter und kauft der Kundschaft gebrauchte Ware ab. Mathias Morgenthaler

Als sein Snowboard-Label nicht mehr lief, gründete der Vater zweier Söhne ein Unternehmen für robuste und langlebige Kinderkleider: Franz Bittmann im einem seiner Läden. Foto: Ela Çelik

Die Geschichte von Namuk beginnt wie viele Unternehmergeschichten mit einer Krise. Franz Bittmann musste sich 2011 eingestehen, dass sein Snowboard-Label Eleven, das in den goldenen Jahren 300 Läden in 17 Ländern beliefert und 8 Personen beschäftigt hatte, nicht mehr rentierte. Er musste das Geschäft runterfahren und sich selber neu erfinden.

Bald erhielt er Anfragen grosser Outdoor-Bekleidungsfirmen, ob er sie unterstützen könne in der Produktion oder in Designfragen. So bekam Bittmann Einblick hinter die Kulissen und sah, wie die Kollektionen bekannter Brands kalkuliert, produziert und vermarktet wurden.