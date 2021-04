Kita-Skandal in Allschwil – Ex-Chef wegen Schändung von Kindern vor Gericht Nach sexuellen Handlungen mit Kindern in Allschwiler Kita Globegarden: Im Prozess Ende April droht dem ehemaligen Betriebsleiter eine lange Haftstrafe – und der Landesverweis. Alexander Müller

Der ehemalige Leiter einer Globegarden-Kita in Allschwil muss sich vor Gericht verantworten. (Symbolbild) Foto: Nicola Pitaro

Der Fall sorgte für Entsetzen – nicht nur bei den betroffenen Familien. In Allschwil wurde am 6. Dezember 2019 der damalige Betriebsleiter einer Kindertagesstätte der Globegarden-Kette an der Steinbühlallee verhaftet. Der damals 35-jährige Deutsche soll mehrere Kinder sexuell missbraucht haben. Der Mann wurde an jenem Freitag in flagranti von einer Arbeitskollegin erwischt. Er wurde von Globegarden noch am selben Tag «fristlos entlassen», teilte Globegarden damals mit, nachdem die BaZ den Übergriff publik gemacht hatte.

Inzwischen haben die Untersuchungsbehörden den Fall an das Baselbieter Strafgericht überwiesen. Am 22. April muss sich der Beschuldigte wegen mehrfacher sexueller Handlungen, mehrfacher Schändung, mehrfacher Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte sowie wegen mehrfacher Pornografie verantworten.