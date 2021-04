Folge der Panama Papers – Schweizer Ex-Bankchef steht wegen Geschäften mit «Putins Banker» vor Gericht Eine Genfer Bank meldete 700 Millionen verdächtige Gelder nicht den Behörden – trotz Hinweisen auf Geldwäscherei. Das könnte nun zwei Kader teuer zu stehen kommen. Christian Brönnimann

Sergei Pugatschow (rechts) bei einem Treffen mit Wladimir Putin im Jahr 2002. Foto: Getty Images

Genau fünf Jahre ist es her, seitdem Medien weltweit Recherchen aus dem Datenleck Panama Papers veröffentlichten. Just zu diesem Jubiläum steht nächste Woche ein ehemaliger Schweizer Bankchef vor Gericht, der wegen der brisanten Dokumente einer panamaischen Anwaltskanzlei ins Visier der Behörden geraten ist. Dabei handelt es sich um den Ex-Chef und Verwaltungsratspräsidenten der Genfer Société Générale.

Heute zeigt sich: Der Ex-Chef wurde bereits letzten Sommer zusammen mit dem früheren Compliance-Leiter der Bank zu hohen Geldstrafen verurteilt, weil sie einen Verdacht auf Geldwäscherei den Behörden nicht meldeten. Da die beiden ihre Strafe von 30’000 respektive 60’000 Franken anfochten, wird der Fall nun am Bundesstrafgericht in Bellinzona verhandelt. Die Verurteilung ist also noch nicht rechtskräftig und bis zum Entscheid der Gerichte gilt die Unschuldsvermutung.