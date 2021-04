Dauerärger Baustellen – Ewig wird gegraben, gebaggert, gebohrt In Basel gilt die Regel: Jahreszeiten kommen und gehen – Baustellen bleiben. Eine (unvollständige) Liste laufender Arbeiten. Martin Furrer

Bis zu 120 grössere und kleinere Baustellen gibt es pro Jahr in Basel – hier in der Henric-Petri-Strasse. Foto: Martin Furrer

Es gibt ein paar Grundregeln, was das Bauen in Basel betrifft. Regel Nummer eins: Was am Vormittag keine Baustelle ist, kann schon am Nachmittag eine werden. Regel Nummer zwei: Verschwindet eine Baugrube, taucht sogleich die nächste auf. Regel Nummer drei: Jahreszeiten kommen und gehen – Basels Baustellen bleiben.

Ruhige Quartierstrassen im Neubad haben sich in den letzten Monaten in Sackgassen verwandelt, in denen sich Bagger ins Erdreich wühlen. Im Gundeli wurde die Strassenbrücke beim Erdbeergraben eben erst saniert. Dennoch wird der Belag jetzt erneut aufgerissen. Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich. In einem Informationsschreiben an die Anwohner teilten die SBB mit: «Nachts erneuern wir den Verwitterungsschutz der Brücke und bessern schadhafte Stellen aus. Wir setzen uns dafür ein, die unumgänglichen Lärmemissionen so gering wie möglich zu halten.»