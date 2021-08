US-Rückzug aus Afghanistan – Evakuationen nähern sich dem Ende Der Flughafen von Kabul leert sich, während US-Streitkräfte vor dem Abzug mit Drohnen zuschlagen. Martin Suter

Machtdemonstration: Taliban-Kämpfer am Eingang des Flughafens in Kabul. Foto: AFP

Drei Tage vor dem endgültigen Abzug der US-Streitkräfte am 31. August schwinden für Einheimische in Afghanistan die Chancen, den islamistischen Machthabern zu entfliehen. Die siegreichen Taliban verstärkten gestern ihre Stellungen rund um den Kabuler Flughafen. Nach Angaben des Pentagons finden nach wie vor Evakuationsflüge statt. An den wenigen noch offenen Toren würden aber vorrangig Leute mit US-Pässen oder Spezialvisa durchgelassen, hiess es gestern.

Mit den zusätzlichen Zugangskontrollen wollen die Taliban die angedrohte Wiederholung des blutigen Selbstmordanschlags vom Donnerstag verhindern, bei dem fast 170 Menschen starben, darunter 13 US-Soldaten.