Unter Korruptionsverdacht – Eva Kaili – das Gesicht eines Skandals Die Griechin galt als eine der grössten Hoffnungen der europäischen Politik. Sie stieg von der TV-Moderatorin bis zur Vizepräsidentin des EU-Parlaments auf - und sitzt nun in Haft. Josef Kelnberger, Brüssel

Unter schwerem Korruptionsverdacht: Eva Kaili galt in Brüssel als politische Aufsteigerin. Foto: European Parliament/AFP (7. Dezember 2022)

Korruption war immer schon ein Thema für Eva Kaili. Im Jahr 2011, als Griechenland um den Verbleib in der Euro-Zone rang, wehrte sich Kaili, damals eine der jüngsten Abgeordneten im griechischen Parlament, gegen das Bild der Griechen im Rest Europas. Die Menschen in Griechenland seien faul, sie seien geborene Steuerhinterzieher - das seien doch lauter Vorurteile, sagte Kaili in einem Interview mit einem Online-Portal. Alles falsch also. Die Probleme ihres Landes hätten stattdessen mit dem politischen System in Griechenland zu tun, vor allem mit korrupten Politikern.