Die Superlösung für den FCB – Eva Herzog – Zeit für Frauenpower Wer folgt auf Alex Frei und löst Heiko Vogel als Interimtrainer ab? Die BaZ hilft – wie schon 2017 – und nennt in nächster Zeit (nicht ganz ernst gemeinte) Kandidaten.

In Basel daheim und somit für den FCB perfekt: Eva Herzog Foto: Keystone

Der FC Basel braucht einen Trainer, der Basel lebt. Einen Mann, der mit der Kultur und der Region verbunden ist. Einen Mann, der sich – frei nach Churchill – mit Blut, Schweiss und Tränen bemüht. Doch welcher Mann ist schon bereit für derart viel Engagement? Eben. Also ist es Zeit für das wirklich starke Geschlecht!

Eva Herzog prägt seit Jahrzehnten das Geschehen am Rheinknie. Und da es glücklicherweise nicht geklappt hat mit dem Bundesrat, ist sie nun frei für eine noch grössere Herausforderung, die nicht weniger als Dienst an der Öffentlichkeit zu begreifen ist: die Rückführung des FC Basel zu Sieges-Serien und Meistertiteln. Als Cheftrainerin natürlich!

Wer sich auf nationalem Parkett jahrelang gegen Männer zu behaupten weiss, für den ist es nämlich ein Klacks, einen jungen Haufen halbstarker Kicker auf Kurs zu bringen. Als Supplement können sich David Degen & Co. an sie wenden, wenn sie auf der Suche nach einem ausgeglichenen Budget von Herzogs Erfahrung in Finanzkommissionen profitieren wollen. Und falls die Rechnung trotzdem nicht aufgeht, kann sie als Ständerätin in Bern gewiss erfolgreich für staatliche Unterstützung des Basler Fussball-Kulturguts lobbyieren. Man muss es ja nicht gleich den Young Boys erzählen.



Ist Eva Herzog die Frau für diesen FCB-Fall? Ja – und von mir aus kann sie sich auch gleich als Linksverteidigerin aufstellen! Zumindest ihr Finanzwissen wäre von Nutzen. Man müsste mal beim Sportdirektor nachfragen, was er von einer Trainerin hält …

