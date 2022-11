Basler Ständerätin kandidiert – Eva Herzog will Bundesrätin werden Ständerätin Eva Herzog bewirbt sich bei der SP-Fraktion um die Nomination als Bundesratskandidatin. Ihren Entscheid hat die Baslerin am Donnerstag in Bern vor den Medien erläutert. Thomas Dähler

Sie will: Eva Herzog gibt ihre Kandidatur für die Bundesratswahlen bekannt. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

«Das Bundesratsamt hat mich immer gereizt, es ist ein interessanter Job», so hat Eva Herzog nach der Rücktrittserklärung von Bundesrätin Simonetta Sommaruga die Fragen der Medien beantwortet – ein Rücktritt, der sie überrascht und emotional bewegt hat. Jetzt, eine Woche später, weiss Eva Herzog, dass sie für das Amt kandidieren will, wenn die sozialdemokratische Fraktion sie nominiert.

Die Spitze ihrer Partei schlägt der Fraktion vor, mit einem Zweierticket zu den Bundesratswahlen anzutreten. Die SP-Fraktion fällt ihren Nominationsentscheid am 26. November, die Vereinigte Bundesversammlung wählt die Nachfolgerin oder den Nachfolger von Bundesrätin Sommaruga am 7. Dezember.

Eva Herzog ist seit Dezember 2019 Ständerätin des Kantons Basel-Stadt. Sie ist Mitglied der Finanzkommission des Ständerats, der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen, der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur, der Finanzdelegation und der Delegation für die Beziehungen zum Deutschen Bundestag.

Zuvor war die 60-jährige Historikerin während 15 Jahren Basler Regierungsrätin und Vorsteherin des Finanzdepartements. Sie gilt als pragmatisch und fand in Basel weit über die Parteigrenzen hinaus Anerkennung. Ihre Wahlchancen dürften intakt sein, kann sie doch eine langjährige Regierungserfahrung ins Feld führen und für sich in Anspruch nehmen, dass ihre Arbeit im Ständerat schon nach kurzer Zeit Anerkennung fand.

Neben ihrer Tätigkeit als Ständerätin präsidiert Herzog die Wohnbaugenossenschaften Schweiz, den Verein Literatur Basel und die Électricité de la Lienne SA. Ausserdem ist sie Mitglied des Aufsichtsrats des Swiss Tropical and Public Health Institute in Allschwil und Stiftungsrätin von Swisspeace. Aufgewachsen ist Herzog in Pratteln.

