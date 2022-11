Duell um Sommaruga-Nachfolge – Eva Herzog und Evi Allemann im Vergleich Parteitreue, Durchsetzungskraft, Führungserfahrung: Wir zeigen, wer im Rennen um den SP-Bundesratssitz besser abschneidet. Raphaela Birrer Thomas Knellwolf Nina Fargahi

Wer wird für die SP in den Bundesrat gewählt: Eva Herzog (links) oder Evi Allemann? Fotos: PD

In ihrer politischen Ausrichtung sind sie sich so ähnlich wie ihre Vornamen. Bleibt eine Überraschung aus, heisst die Nachfolgerin von Simonetta Sommaruga entweder Eva Herzog oder Evi Allemann, wobei die Basler Ständerätin gegenüber der Berner Regierungsrätin die besseren Karten hat. Wir bewerten ihre Erfolgsaussichten in der Bundesversammlung nach den wichtigsten Kriterien, von 1 bis 5 Sternen.