Von der stillen Schafferin zum Politstar: Als Bundesrätin muss sich Eva Herzog neuen Herausforderungen stellen – vor allem solchen jenseits des täglichen Politbetriebs. Foto: Franziska Rothenbühler

Sie wirkte überrascht und auch etwas überrumpelt, als ihr zwei Buben an der Premiere der Komödie «Die Niere» im Theater Fauteuil die Programmhefte entgegenstreckten und um ein Autogramm baten. Eva Herzog ist quasi über Nacht zum Superstar geworden. In der Region wird sie bereits als neue Bundesrätin gesehen, und die Chancen stehen ja tatsächlich sehr gut, dass mit ihr am 7. Dezember nach fast 50 Jahren wieder eine Basler Vertretung in den Bundesrat gewählt wird. Das Rüstzeug und den Leistungsausweis dazu hat sie unbestritten.