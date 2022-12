Mehr Geld für werdende Mütter – Eva Herzog setzt sich durch Der Ständerat hat sich hinter eine Motion der Basler Ständerätin gestellt: Frauen sollen bei Mutterschaft künftig gleich hoch entschädigt werden wie Militärdienstleistende. SDA Thomas Dähler

Will Frauen im Mutterschaftsurlaub besserstellen: Eva Herzog. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Frauen werden voraussichtlich in Zukunft bei Mutterschaft von der Erwerbsersatzordnung (EO) gleich hoch entschädigt wie Militärdienstleistende. Der Ständerat hat am Montagabend eine entsprechende Motion von Eva Herzog (SP, BS) angenommen. Die kleine Kammer fällte ihren Entscheid mit 20 zu 17 Stimmen bei einer Enthaltung. Damit geht die Motion an den Nationalrat. Dessen Zustimmung ist wahrscheinlich.

Für den Ständerat war es bereits das zweite Mal innerhalb weniger Monate, dass er sich mit der Frage befasste. Im Juni hatte die kleine Kammer eine Motion Margret Kiener Nellens noch knapp verworfen – mit Stichentscheid des damaligen Ständeratspräsidenten Thomas Hefti (FDP, GL). Die Gegner des Vorstosses argumentierten am Montag wie schon im Juni mit den Kostenfolgen gleich hoher Ansätze. Herzog vertrat dagegen die Ansicht, die Ungleichbehandlung sei aus der Zeit gefallen. Zudem benachteilige sie Arbeitgeber, die männliche und weibliche Angestellte gleichbehandeln wollten.

Bei der AHV-Revision habe die Befürworterseite mit der Gleichstellung argumentiert, so Herzog. Diese müsse auch gelten, wenn sie zugunsten der Frauen sei. Heute beträgt die maximale Entschädigung bei Mutterschaft 196 Franken pro Tag, während die EO bei Militärdienst bis zu 245 Franken am Tag entrichtet. In ihrem Vorstoss kam Herzog der Gegnerseite entgegen und schlug als Variante vor, eine neue einheitliche maximale Entschädigung festzulegen, deren Betrag zwischen diesen beiden Werten gelegen hätte.

