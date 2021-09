Offene Grenzen in Pandemiezeiten – Eva Herzog gegen den Bundesrat: 29 zu 7 Der Ständerat hat die Motion der Basler Ständerätin angenommen: Der Grenzverkehr soll auch in Pandemiezeiten bestmöglich garantiert werden. Thomas Dähler

Der Ständerat nimmt die Motion an: Ein Erfolg für die Region Basel und für Eva Herzog – hier im Gespräch mit Ratsweibel Peter Truffer. Foto: Alessandro della Valle/Keystone-sda

Mit dem Resultat von 29 zu 7 Stimmen hat sich der Ständerat am Montagabend deutlich hinter das Anliegen der Basler Standesvertreterin gestellt. Ständerätin Eva Herzog (SP) hielt an ihrer Motion fest und verlangte eine gesetzliche Regelung im Epidemiegesetz, dass auch bei einer zukünftigen Pandemie für die Bewohnerinnen und Bewohner in Grenzgebieten die Mobilität nicht eingeschränkt wird. Heute sei dies im Covid-19-Gesetz verankert, das aber Ende Jahr auslaufe.

«Wir wollen die gleichen Bedingungen haben wie andere Regionen in der Schweiz.» Eva Herzog, Ständerätin (SP) Basel-Stadt

Herzog wies darauf hin, dass eine Grenzregion wie Basel ein einziger Lebens- und Wirtschaftsraum sei. «Wir wollen die gleichen Bedingungen haben wie andere Regionen in der Schweiz, die nur durch Kantonsgrenzen getrennt sind.» Es schliesse dies nicht aus, dass die unterschiedlichen nationalen Regeln dies- und jenseits der Grenze in einer künftigen Pandemie ohnehin keine völlige Freiheit zuliessen, so Herzog.

Der Genfer Ständerat Carlo Sommaruga (SP) unterstützte seine Ratskollegin. Er wies darauf hin, dass sich Genf erfolgreich darum bemühe, das Zusammenleben in einer internationalen Region wie Genf zu organisieren, sowohl bezüglich der Wirtschaft als auch beim Service public. Die Motion Herzogs trage der Realität in den Grenzregionen Rechnung. «Dramen wie zu Beginn der Covid-19-Pandemie wollen wir nicht mehr.»

Berset argumentierte formell

Bundesrat Alain Berset versuchte vergeblich, den Ständerat davon zu überzeugen, dass eine gesetzliche Regelung nicht nötig sei. Der Bundesrat stelle sich nicht grundsätzlich gegen das Begehren. Wenn die Covid-19-Krise vorbei sei, werde das Geschehene im Rückblick analysiert werden und allenfalls nötige gesetzliche Massnahmen gesamthaft evaluiert – in allen möglichen von der Pandemie betroffenen Bereichen. Der Bundesrat sei gegen die Motion, empfehle die Ablehnung aber nicht, weil er gegen das Anliegen als solches sei.

Dass der Ständerat die Motion schliesslich deutlich annahm, ist ein Signal an den Nationalrat. Die Motion geht jetzt in die grosse Kammer, die als Zweitrat darüber befinden muss.

