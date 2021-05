Die IWB im Fokus – Europas grösste Ladestation für Elektrobusse Die Industriellen Werke Basel setzten im letzten Jahr 772 Millionen Franken um. Das waren über fünf Prozent weniger als im Vorjahr. Kurt Tschan

Die IWB unter der Leitung von Claus Schmidt investierten im letzten Jahr 133 Millionen Franken. Foto: IWB

Die Industriellen Werke Basel (IWB) hatten schon bessere Jahre. Das Unternehmen spricht trotzdem von einem stabilen Ergebnis und einem starken Cashflow. Hier die Antworten auf die drängendsten Fragen.

Warum sank 2020 der Umsatz gesamthaft um über fünf Prozent?

Schuld daran war primär das Wetter. Da die erste Jahreshälfte überdurchschnittlich mild war, lagen die Heizgradtage sieben Prozent unter Vorjahr. Bei der Fernwärme konnten neu ans Netz angeschlossene Gebiete den saisonal bedingten Absatzrückgang nur teilweise kompensieren. Unter dem Strich resultierte beim Absatz ein Rückgang von 9,5 Prozent, beim Erdgas um 8,5 Prozent.

Warum wurde trotz Lockdown mehr Strom verkauft?

Der Verkauf von Strom stieg leicht um 0,9 Prozent, da in der Schweiz und Ländern, wo die IWB Strom produzieren, neue Kunden gewonnen werden konnten. Im Stammgebiet sank der Verbrauch aber. Die Gründe dafür lagen in Effizienzmassnahmen sowie dem Lockdown. In Restaurants, Hotels, Geschäften, aber auch in vielen Büros gingen die Lichter aus. Der Umsatz der Sparte Elektrizität ging gesamthaft um acht Prozent zurück.

Brauchen die Basler mehr Wasser?

Tatsächlich stieg der Verbrauch um 300’000 Kubikmeter. Beim Umsatz von 47 Millionen Franken gab es sogar ein Plus von zehn Prozent, da Anfang 2020 die Tarife erhöht worden waren.

Wie viel Gewinn liefern die IWB an den Kanton ab?

Der Ankeraktionär Basel-Stadt kann sich wieder auf viele Millionen Franken freuen. Konkret fliessen 34 Millionen Franken in die Staatskasse. Der Jahresgewinn erreichte 108 Millionen Franken. Was auf den ersten Blick nach viel aussieht, entpuppt sich beim näheren Hinschauen aber als deutlicher Rückgang. 2019 lag der Gewinn nämlich bei 148 Millionen Franken. Deshalb erhält der Kanton auch eine Million weniger als vor Jahresfrist.

Wie steht es um die Versorgungssicherheit in Basel?

«Wir sind im schweizweiten Vergleich enorm gut», sagt IWB-Chef Claus Schmidt. Die durchschnittliche Unterbruchszeit pro Kunde und Jahr lag bei der Stromversorgung bei knapp sechs Minuten, bei der Fernwärme bei knapp zehn und beim Trinkwasser bei sieben Minuten. Spitzenreiter bei der Versorgungssicherheit war das Auslaufmodell Gas mit einer theoretischen Unterbruchszeit von 0,03 Minuten.

Was bringt der Ausbau der Fernwärme?

IWB-CEO Claus Schmidt spricht von jährlichen Einsparungen von 70’000 Tonnen CO 2 pro Jahr. Demgegenüber stehen aber auch Investitionen von deutlich über einer halben Milliarde Franken in den nächsten 15 Jahren. 2017 trat das neue kantonale Energiegesetz in Basel-Stadt in Kraft, das den Ausstieg aus der fossilen Energie vorsieht. Schon jetzt hat Basel-Stadt das grösste Fernwärmenetz der Schweiz. Inzwischen hat das Unternehmen einen eigenen Geschäftsbereich Wärme unter der Leitung von Evelyn Rubli installiert. Seit 1990 ist es gelungen, die CO 2 -Emissionen um fast die Hälfte zu senken. Fernwärme benötigt nämlich im Betrieb noch immer fossile Unterstützung. Das Gasnetz soll schrittweise stillgelegt werden.

Wann steht der Windpark auf dem Chall?

Bei der Präsentation der Ergebnisse für 2020 verlor die IWB-Spitze kein Wort über die Windenergie. Auf Nachfragen sagt Schmidt: «Wir schauen, ob das realisierbar ist oder nicht.» Es gebe weiterhin offene Fragen.

Ist das Basler Netz für die E-Mobilität gerüstet?

Bis in fünf oder sechs Jahren sollen alle 127 BVB-Busse elektrisch angetrieben sein. Damit soll europaweit die grösste Ladestation für Elektrobusse entstehen. Ende Jahr hatten die IWB 153 öffentliche und private Ladepunkte installiert, plus 19 Ladesäulen in den Birsgemeinden. Geplant sind weitere 200 öffentliche Ladesäulen. Trotz dieser Mehrbelastung sei die Netzstabilität für die nächsten zehn Jahre gut, sagt Schmidt. Bis 2030 seien aber Anpassungen an ein smarteres System mit einem modernen Lademanagement erforderlich.

Gibt es Wasserstoff auf der Kraftwerkinsel?

Für die Herstellung von grünem Wasserstoff haben die IWB das Unternehmen Green H2 gegründet. IWB und Fritz Meyer AG haben das Baugesuch für eine Wasserstoff-Produktionsanlage neben dem Kraftwerk Birsfelden eingereicht. Die Produktion sollte ursprünglich 2022 starten, das Projekt wird aber durch Einsprachen verzögert. «Wir suchen das Gespräche mit der Gemeinde, aber auch mit den Einsprechern», sagt Schmidt. Die Möglichkeiten seien intakt, die Anlage herzustellen. Steige die Nachfrage nach Wasserstoff, werde man aber an einem anderen Standort die Kapazitäten erweitern. Wesentlich schneller geht es mit der Produktion von Pflanzenkohle. In Kleinhüningen ist seit April eine Pilotanlage in Betrieb. Der Verkauf der Kohle startet im Juni. Pflanzenkohle wird im Garten zur Bodenverbesserung eingesetzt.

