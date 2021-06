Aufarbeitung statt Verklärung – Europas dunkle Seite ist nicht mehr so leicht zu verdrängen Koloniale Gewalt wurde lange vertuscht und verleugnet, jetzt wird sie offener debattiert. Gibt es eine Aussöhnung? Arne Perras

Soldaten bewachen Gefangene während des deutschen Kolonialkrieges gegen die Herero und Nama (1904-1908) in Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia. Foto: Deutsches Bundesarchiv

Im Roman «Die Satanischen Verse» lässt der Autor Salman Rushdie einen indischen Filmdirektor namens Whisky Sisodia den Satz stottern: «Das Problem mit den Eng-Engländern ist, dass ihre Gege-Geschichte in Übersee pa-passiert ist, da-daher wissen sie nicht, was sie bedeutet.» Selten wurde das British Empire mit seinen Abgründen so schonungslos blossgestellt. Und der Satz ist aktueller denn je in einer Zeit, in der das toxische Erbe des Kolonialismus neue Debatten anstösst.

Grossbritannien flüchtet sich oft in Verklärung und schwelgt noch immer in Nostalgie über sein verflossenes Reich. Aber hat sich die einstige Weltmacht jemals ernsthaft dafür interessiert, was sie in ihren Kolonien alles angerichtet hat? Man könnte es auch als partielle Amnesie beschreiben, mit der nicht nur Grossbritannien, sondern auch andere europäische Staaten lange Zeit auf ihre imperiale Geschichte blickten.