Schweizer müssen aber warten – Europapark geht bereits am 29. Mai wieder auf Das beliebte Reiseziel in Rust öffnet seine Pforten schneller als gedacht. Klingt gut. Aber lohnt sich das auch? Sebastian Briellmann , Mischa Hauswirth

So sah es zuletzt aus: Der Europapark – ganz ohne Besucher. Foto: Europapark

Die Nachricht sorgt in Deutschland für viel Aufsehen, ja bei der grössten Zeitung des Landes, dem Boulevardblatt «Bild», für eine noch exzessivere Verwendung von Grossbuchstaben als ohnehin gewohnt: «OFFEN. Schon. An. PFINGSTEN.»Träume würden wahr, hiess es, und damit habe niemand rechnen können. Tatsächlich beabsichtigt der Park nun sogar schon am 29. Mai öffnen, also zwei Tage vor Pfingsten, wie der BaZ bestätigt wurde.