Quellenschutz garantiert – Europäischer Gerichtshof entscheidet für BaZ-Journalistin 2014 unterliegt Nina Jecker vor Bundesgericht: Sie weigert sich, den Namen eines von ihr porträtierten Drogendealers zu nennen. In Strassburg bekommt die Basler Journalistin nun recht. Alessandra Paone

Im Jahr 2012 besuchte BaZ-Journalistin Nina Jecker für eine Reportage einen Dealer in Basel. Foto: Nicole Pont

Am Dienstagmorgen twittert der Professor für Medienrecht und Menschenrechte, Franz Zeller: «Schutz journalistischer Informationsquellen: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte setzt einen Meilenstein und entscheidet einstimmig für BaZ-Journalistin.» Grund zum Feiern auf der Redaktion der «Basler Zeitung» am Aeschenplatz – nach langem gerichtlichem Hin und Her ist der Fall «Jecker v. Switzerland» erledigt und BaZ-Journalistin Nina Jecker endgültig rehabilitiert. «Dieses Urteil ist für mich eine kleine Genugtuung, aber vor allem ein wichtiges Zeichen für die Schweizer Medienlandschaft», sagt sie. Gerade in einer Zeit, in der Behörden und Politik versuchten, Journalistinnen und Journalisten mit juristischem Druck mundtot zu machen.