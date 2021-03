Halbfinals in Basel – Europäische Festspiele am Swiss Open Bei der 30. Austragung des Swiss Open schaffen es so viele Europäer in den Final wie schon lange nicht mehr. Und dies, obwohl die Konkurrenz aus Asien durchaus namhaft in Basel vertreten ist. Luc Durisch

Das deutsche Männer-Doppel Mark Lamfuss und Marvin Seidel zeigt sich in Basel von seiner besten Seite und steht im Final. Foto: Marco Kunz (Swiss Open)

Sieben. So viele Finalisten am Swiss Open stellte Europa in diesem Jahrtausend noch nie. Diese Leistung ist hoch einzustufen, denn viele der asiatischen Top-Cracks waren für die 30. Austragung des Turniers nach Basel gereist. Es geht um wichtige Punkte für die Olympischen Spiele in Tokio im Sommer. Am Halbfinaltag in der St.-Jakob-Halle stahlen die Europäer allerdings den sonst im Badminton so dominanten Athleten aus Asien die Show. Von den neun in der Runde der letzten vier angetretenen Europäer schafften sieben den Sprung in das Finale vom Sonntag.

Eine der beiden europäischen Verlierer war die Dänin Mia Blichfeldt. Sie unterlag der Weltmeisterin von 2019 Pusarla V. Sindhu in zwei Sätzen. Dabei konnte Blichfeldt nur den ersten Umgang ausgeglichen gestalten. Trotzdem kommt es zum Traumfinale der Organisatoren im Frauen-Einzel. Denn Sindhu wird im Endspiel auf die Spanierin Carolina Marin treffen. Die Linkshänderin, die zuvor in Basel noch keinen Satz abgegeben hatte, musste in ihrem Halbfinal gegen Pornpawee Chochuwong über die volle Distanz geben. Erst den fünften Matchball konnte Marin verwerten. Damit kommt es im Final zu einer Top-Affiche: Die Olympiasiegerin von 2016 trifft auf die Weltmeisterin von 2019.

Bei den Männern steht der Topfavorit Viktor Axelsen zum dritten Mal nach 2014 und 2015 im Finale der Swiss Open. Obwohl der Däne bei seinem Sieg gegen Srikanth Kidambi nicht immer ganz zufrieden mit seinem Spiel schien, hatte er die Partie über weite Strecken im Griff und gewann am Ende absolut verdient. Axelsen trifft am Sonntag auf den dreifachen Junioren-Weltmeister Kunlavut Vitidsarn aus Thailand.

Ebenfalls in ihrem dritten Final am Swiss Open stehen die Geschwister Stefani und Gabriela Stoeva. Die Bulgarinnen zeigten sich in ihrem Halbfinal von der besten Seite und bezwangen das topgesetzte Duo Rawinda Prajongjai und Jongkolphan Kititharakul aus Thailand. Am Sonntag treffen die Geschwister auf die malaysische Paarung Pearly Than und Muralitharan Thinaah. Dabei wollen die beiden endlich den ersten Titel am Swiss Open holen.

Wirkte trotz seines Siegs nicht zufrieden mit seiner Leistung: Viktor Axelsen. Foto: Marco Kunz (Swiss Open) Haben am Swiss Open schon für einige Überraschungen gesorgt: Alexandra Bøje und Mathias Christiansen. Foto: Marco Kunz (Swiss Open) Gabriela Stoeva und ihre Schwester Stefani stehen zum dritten Mal im Final der Swiss Open Foto: Marco Kunz (Swiss Open) 1 / 6

Zwei Titel bereits auf sicher

Während die oben genannten Athlethen sich im Endspiel erst noch gegen die asiatische Konkurrenz behaupten müssen, ist im Männer-Doppel und im Mixed-Doppel bereits bekannt, dass der Sieger ein europäischer sein wird. In Ersterem duellieren sich die Dänen Kim Astrup und Anders Rasmussen mit Mark Lamsfuss und Marvin Seidel aus Deutschland um den Titel in Basel. Astrup und Rasmussen sind dabei in der Favoritenrolle: Sie haben beim Swiss Open bereits 2016 triumphiert und sind in der Weltrangliste deutlich besser klassiert.

Im Endspiel im Mixed-Doppel treffen Thom Gicquel und Delphine Delrue aus Frankreich auf das Überraschungsduo Alexandra Bøje und Mathias Christiansen. Die ungesetzten Dänen eliminierten auf ihrem Weg in den Final gleich mehrere Titelanwärter und haben nun am Sonntag ihrerseits die Chance, erstmals das Swiss Open zu gewinnen. Alle Partien können live auf SRF mitverfolgt werden.