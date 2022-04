Frankreich hat sich erneut für den liberalen Kurs von Emmanuel Macron entschieden. Wenn die Wahlbeteiligung im Land so tief bleibe, könnte sich das allerdings bald ändern, sagt Charles Liebherr, ehemaliger Frankreich-Korrespondent vom SRF.

Herr Liebherr, hat Sie der Ausgang der Stichwahl am Sonntag überrascht?

Nein, das war eigentlich so zu erwarten. In den letzten zwei Wochen wurde deutlich, dass einige politische Gegner von Emmanuel Macron, sowohl aus dem rechten als auch aus dem linken Lager, zu dessen Wahl und gegen Marine Le Pen aufgerufen haben. Hinzu kam die Fernsehdebatte vom 20. April, die nicht gerade zum Vorteil von Le Pen ausging. Macron hat dort mit seiner rhetorischen Gewandtheit noch einmal deutlich gemacht, was die wesentlichen Punkte sind, und konnte die Wähler damit überzeugen.