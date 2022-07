Leitartikel zu Work-Life-Balance – Europa-Park-Chef wettert über Millennials – Zeit für ihn, in Rente zu gehen? Wenn ältere Unternehmer die Ansprüche der jüngeren Generationen kritisieren, ist das vor allem eines: aus der Zeit gefallen. Ein Kommentar dazu, was die Work-Life-Balance mit einem guten Leben – und einem guten Tod – zu tun hat. Nina Jecker

«Homeoffice ist ein riesiges Problem» – Europa-Park-Chef Roland Mack im Interview mit der BaZ. Foto: Dominik Plüss

Das Wort Work-Life-Balance mache ihm Sorgen, sagte der 72-jährige Europa-Park-Besitzer Roland Mack vor wenigen Tagen in dieser Zeitung. Der Mann, der für den von ihm gegründeten Freizeitpark zu leben scheint und gemäss eigener Aussage keine Hobbys hat und in jüngeren Jahren kaum mehr als zwei oder drei Stunden pro Nacht geschlafen hat, wünscht sich auch von seinen Mitarbeitenden mehr Ergebenheit. Fast ungläubig berichtet er von 25-Jährigen, die nur drei Tage pro Woche arbeiten wollten, anstatt bei ihm etwas zu werden und Karriere zu machen.

Macks Aussagen haben unter den BaZ-Usern zu heftigen Diskussionen geführt. «Trocken langweiliges Leben, wenn man den ganzen Tag am Arbeitsplatz hockt, um einen monetären Mehrwert zu erschaffen», schreibt einer. «Ein grosser Unternehmer und Patron, an dem sich die Manager-Kaste ein Vorbild nehmen kann», lobt ein anderer. Für die Mack-Fans sind die Jungen und ihr «mangelnder Arbeitsethos» das Problem. «Vielleicht, weil diese Generation durchschaut hat, dass die Früchte der Arbeit nur zu einem geringen Teil an diejenigen gehen, welche die Arbeit leisten», heisst es auf der Gegenseite.

«Es sind denn auch vor allem Branchen, die für eine eher schlechte Work-Life-Balance bekannt sind, wie beispielsweise die Gastronomie oder die Pflege, die gerade verzweifelt nach Personal suchen.»

Ob man es nun faul nennen will oder clever: Den Schweizerinnen und Schweizern ist es wichtig, dass ihr Leben neben der Arbeit nicht zu kurz kommt. In einer Forsa-Umfrage mit 1000 Arbeitnehmenden hat Anfang Jahr rund ein Viertel angegeben, während der Pandemie die Stelle gewechselt zu haben. Der häufigste Grund: eine bessere Work-Life-Balance im neuen Job. Eine Untersuchung des Versicherers Swiss Life zeigt denselben Trend: Von über 900 befragten Eltern wünschen sich 96 Prozent der Frauen und 87 Prozent der Männer ein Teilzeitpensum, um «mehr Zeit für die Kinderbetreuung und den Haushalt» zu haben.

Es sind denn auch vor allem Branchen, die für eine eher schlechte Work-Life-Balance bekannt sind, wie beispielsweise die Gastronomie oder die Pflege, die gerade verzweifelt nach Personal suchen. Auch Roland Mack, der nicht viel übrighat für Teilzeit und Homeoffice, hat offenbar Mühe, Angestellte für seinen Park und die dazugehörigen Hotels zu finden – und das, obwohl er bereits Gehälter über dem Mindestlohn zahle. Mittlerweile rekrutiere er aber «gute Leute aus Kirgistan und Usbekistan», sagt er im Interview.

Eine Work-Life-Balance muss man sich erst mal leisten können, kritisieren viele. Und es stimmt: Wer für einen Bruttolohn von 3900 Franken im Monat an einer Kasse sitzt, kann sein Pensum nicht reduzieren, ohne finanziell unterzugehen. Aber auch hier sind die Arbeitgeber in der Verantwortung, das Privatleben ihrer Angestellten nicht durch ungünstig geplante Schichtarbeit oder konstante Überstunden weiter einzuschränken. Jeder Chef sollte ein Interesse daran haben, dass es seinen Angestellten gut geht – und wenn es nur darum geht, eine wichtige Ressource zu pflegen.

Immer mit voller Kraft voraus: Der Europa-Park weiht die Achterbahn «Blue Fire» ein. Foto: zvg

Bei mittleren und höheren Einkommen ist es hingegen eine Frage der Prioritäten. Arbeitszeit ist nichts anderes als Lebenszeit, die man einem anderen verkauft. Man kann sich also die Frage stellen: Möchte ich mehr freie Zeit oder mehr Lohn? Geld oder Leben? Wer in die Ferien fliegen, Auto fahren und in einer schönen Wohnung leben will, wählt vermutlich ein anderes Pensum als eine Person, die bereit ist, ihren Lebensstandard tief zu halten, um mehr Zeit mit ihren Kindern oder einem Hobby zu verbringen. Ausschlaggebend ist auch, ob man seine Arbeit liebt oder als notwendiges Übel betrachtet – je nachdem sieht die Work-Life-Balance nämlich ganz anders aus. Wenn der Job einen erfüllt, kann sich das Verhältnis von Arbeit und Privatleben auch mit einem 100-Prozent-Pensum harmonisch anfühlen.

«Die australische Autorin Bronnie Ware hat aufgeschrieben, was Menschen kurz vor dem Tod beim Blick auf ihr Leben gern anders gemacht hätten. Auf dem zweiten Platz: Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet.»

Sowieso alles Luxus, mag man jetzt sagen, Inflation und Energiekrise werden den Träumereien der Faulenzer ein Ende bereiten. Und tatsächlich liegen die Prognosen für die Wirtschaft irgendwo zwischen nicht so rosig und rabenschwarz. Es ist jedoch zu pessimistisch, jetzt anzunehmen, dass die Arbeitgeber gleich sämtliche Schritte hin zu einer gesunden Arbeitsumgebung wieder rückgängig machen werden. Einerseits wird auch eine Wirtschaftskrise den Fachkräftemangel nicht einfach zum Verschwinden bringen, andererseits weiss man mittlerweile aus zahlreichen Studien, dass zufriedene Angestellte mehr Leistung bringen als solche, die nur mangels Alternative bleiben. Sie sind motivierter, produktiver, weniger gestresst und seltener krank. So manche Firma wirbt deshalb explizit mit ihrem Fokus auf die Work-Life-Balance. Einige Unternehmen wie beispielsweise Porsche gehen dabei sehr weit und blockieren den Angestellten nach Feierabend sogar den Mail-Zugang.

Europa-Park-Patron Roland Mack scheint in dieser Welt eine Art Business-Dinosaurier zu sein, dessen berufliche Vergangenheit mit der Realität der Jüngeren nicht mehr viel zu tun hat. Einer Generation, die die Balance zwischen Familie, Freizeit und Arbeit mindestens so stark gewichtet wie Beförderungen oder Boni. Und damit liegt sie vermutlich goldrichtig, wie das Buch «5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen» zeigt. Die australische Autorin Bronnie Ware hat aufgeschrieben, was Menschen kurz vor dem Tod beim Blick auf ihr Leben gern anders gemacht hätten. Auf dem zweiten Platz: Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Bedauern über mangelnde Karrieren sucht man in den Top 5 übrigens vergebens.



