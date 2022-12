Fluglärm in Schönenbuch – Euroairport: Baselbieter Regierung soll Einfluss nehmen Der Gemeinderat ruft die Bevölkerung dazu auf, Druck auf den Regierungsrat zu machen. Dieser soll die Verantwortlichen des Euroairports zu mehr Lärmschutz bewegen. Daniel Aenishänslin

Die Südstarts der Flugzeuge am Euroairport sollen den grössten Teil der Lärmbelastung in Schönenbuch verursachen. Foto: Dominik Plüss

Der Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen Basel-Mulhouse fordert den Baselbieter Regierungsrat dazu auf, «sich zum Schutz der Volksgesundheit im Verwaltungsrat des Euroairports und beim Bundesamt für Zivilluftfahrt vehement für eine deutliche Fluglärmreduktion auf Kantonsgebiet einzusetzen», wie der Schönenbucher Gemeinderat in einer Mitteilung an die Dorfbevölkerung schreibt. Der Schutzverband hat deshalb eine Petition lanciert, zu der Unterzeichnung der Gemeinderat die «lärmgeplagte Bevölkerung» empfiehlt.

Der Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen Basel-Mulhouse ist ein politisch unabhängiger Verein. Nach eigenen Angaben gehören ihm sieben Gemeinden an, mehrere Vereine, Umweltverbände und rund 800 Privatpersonen. Er stelle den Euroairport nicht grundsätzlich infrage, erklärt der Verein, setze sich aber gegen dessen uneingeschränktes Wachstum zulasten der Bevölkerung in der Region ein.

«Massnahmen reichen nicht»

Der Lärm, den Schönenbuch abbekomme, rühre vor allem von den in Richtung Süden startenden Flugzeugen her. Der Gemeinderat schreibt, er stelle fest, dass der Euroairport in den vergangenen Jahren einige Massnahmen zur Reduktion der Fluglärmbelastung getroffen habe. Darunter die Einführung des satellitengestützten Startverfahrens, die Erhöhung des «Waypoint» südlich der Piste 15 und das Verbot geplanter Starts nach 23 Uhr. «Diese Massnahmen reichen aber längst nicht aus», kritisiert der Schönenbucher Gemeinderat. Die Umsetzung der Lärmschutzmassnahmen seien mangelhaft, weshalb sie nicht die erwünschte Wirkung erzielen würden.

«Die Verantwortlichen des Euroairports zeigen wenig Bereitschaft, an den grossen Hebeln anzusetzen», bemängelt der Gemeinderat. Dabei handle es sich um die Verschiebung der Startrouten, Starts ab Pistenschwelle und die Erhöhung der Mindestflughöhe an der Landesgrenze. Dafür soll sich nun die Baselbieter Regierung starkmachen und über den Stand der Verhandlungen regelmässig informieren.

