Wiederbelebung des Flughafens – Euro-Airport senkt Landegebühren für Airlines Covid-19 hält den Flughafen Basel-Mülhausen in Beschlag: 70 Prozent weniger Passagiere im Juli. Kurt Tschan

Die Hygiene- und Sicherheitsvorschriften bei Easyjet sind seit dem Lockdown hoch. Der Betrieb läuft aber noch immer deutlich reduziert. Foto: Easyjet

Der britische Billigflieger Easyjet hat seine Basler Flotte wieder aufgestockt. Waren im Juni lediglich neun Flugzeuge in Basel-Mülhausen stationiert, sind es inzwischen ein Dutzend, wie ein Sprecher der Fluggesellschaft bestätigt. Langsam entwickeln die Briten wieder Schub. Nach der Wiederaufnahme des europaweiten Flugbetriebes am 15. Juni beförderte Easyjet in den verbleibenden zwei Wochen des dritten Quartals im Geschäftsjahr 2019/2020 117’000 Passagiere mit einer Gesamtkapazität von 132’000 Sitzen. Die Zahlen seit der Wiederaufnahme des Flugbetriebs seien für das gesamte Netzwerk ermutigend, heisst es. Spezifische Angaben zum Euro-Airport (EAP) macht das Unternehmen nicht.