Luftraum vorübergehend gesperrt – Euro-Airport mitbetroffen – nur wenige Starts und Landungen Am Mittwochmorgen konnten nur wenige Starts und Landungen am Basler Flughafen durchgeführt werden. Grund waren technische Probleme bei der Schweizer Flugsicherung Skyguide. Simon Bordier UPDATE FOLGT

Die IT-Panne bei Skyguide hat auch Auswirkungen auf den Euro-Airport, obwohl dieser auf französischem Staatsgebiet liegt. Archivbild: Andreas Frossard

Die vorübergehende Sperrung des Schweizer Luftraums am Mittwochmorgen hat auch Auswirkungen auf den Euro-Airport. Der binationale Flughafen Basel-Mulhouse liegt zwar auf französischem Staatsgebiet und untersteht französischer Lufthoheit. Jedoch befindet sich die Schweizer Grenze nur wenige Kilometer entfernt. «Wir können bestätigen, dass infolge der Panne bei Skyguide und der damit verbundenen Sperrung des Schweizer Luftraums auch der Verkehr am Euro-Airport stark betroffen ist», schreibt die Medienstelle des Euro-Airports am frühen Mittwochmorgen auf Anfrage.

Es hätten nur «wenige Flüge» starten und landen können. Allerdings seien zwei Langstreckenflüge der Airline Swiss zum Basler Flughafen umgeleitet worden. Es handelt sich um Maschinen, die an anderen Schweizer Flughäfen hätten landen sollen. Wegen technischer Probleme bei der Schweizer Flugsicherung Skyguide konnten die Airports in Genf und Zürich keinerlei Starts oder Landungen durchführen. Gegen 8.30 Uhr wurde der Schweizer Luftraum wieder geöffnet. Die frühmorgendliche Sperrung dürfte allerdings Nachwirkungen auf den Flugbetrieb haben.

