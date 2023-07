Längere Wartezeiten möglich – Viele Passagiere – Euro-Airport erwartet Spitzenwert am Wochenende Aufgrund des trinationalen Einzugsgebiet sind die Spitzen am Basler Flughafen weniger ausgeprägt als in Zürich. Dennoch muss teils mit längeren Wartezeiten gerechnet werden.

Mit Beginn der Sommerferien kommt es jeweils auch am Euro-Airport zum Passsagieransturm. Dieses Bild stammt vom Juli 2021. Archivfoto: Kostas Maros

Der Ferienbeginn im Kanton Zürich hat dem Flughafen Zürich am Samstag ein hohes Passagieraufkommen beschert. Auch am Euroairport Basel rechnete man mit Spitzenwerten für das dritte Juli-Wochenende.

Es sei ein Hochbetriebstag, sagte Flughafen-Zürich-Sprecherin Elena Stern auf Anfrage gegenüber Keystone-SDA. Doch der Betrieb sei am Samstag gut angelaufen. «Es gab weder längere Wartezeiten noch anderweitige Probleme.»

Tagesaktuelle Zahlen zum Passagieraufkommen im Juli werden erst Mitte August publiziert. In den Sommerferien rechne der Flughafen Zürich an Spitzentagen aber mit rund 100'000 Passagierinnen und Passagieren.

Laut Stern mussten am Samstag 90 Prozent der Passagiere weniger als zehn Minuten vor der Sicherheitskontrolle warten. Bereits im Juni sei dieser Wert erreicht worden.

Dass es zu keinen längeren Wartezeiten gekommen sei, sei eine Folge der getroffenen Massnahmen. Nachdem sich im Frühjahr Berichte über lange Schlangen vor der Sicherheitskontrolle häuften, wurden die Passagierinformationen verbessert und über die Sommermonate zusätzliches Personal zur Unterstützung vor der Sicherheitskontrolle eingestellt.

Spitzenwerte am Euro-Airport

Ein hohes Passagieraufkommen vermeldete auch der Euroairport in Basel. Man rechne für das gesamte Wochenende seit Freitag mit 87'600 Passagieren, sagte Sprecherin Manuela Witzig. Das sind rund 10'000 mehr, als an den ersten beiden Juli-Wochenenden verzeichnet worden waren.

Aufgrund des trinationalen Einzuggebiets verlängerten sich die die Sommerferien am Euroairport um mehrere Wochen, dadurch seien die Spitzen weniger ausgeprägt, sagte Witzig weiter. Trotzdem müsse teilweise mit längeren Wartezeiten gerechnet werden. In den beiden Basel haben die Schulferien Anfang Juli begonnen.

Bei der Sicherheitskontrolle waren laut Euro-Airport in den letzten Wochen Wartezeiten von durchschnittlich 8 bis12 Minuten zu verzeichnen. Bei der Passkontrolle nach der Ankunft betrug demnach die Wartezeit in den letzten Wochen durchschnittlich 20 bis 25 Minuten.

Insgesamt seien die ersten beiden Sommerferien-Wochenenden am Euroairport gut und in geordneten Bahnen abgelaufen, dies gelte auch für den Betrieb gestern und heute Vormittag. Die Wartezeiten bewegten sich in einem ähnlichen Rahmen wie in den letzten Wochen. (Lesen Sie hier: «10 Gründe, warum wir in den Ferien zu viel Geld ausgeben».)

Streik in Italien

Während an den Flughäfen in Zürich und Basel Hochbetrieb herrscht, ist der Betrieb an mehreren italienischen Flughäfen wegen Streiks eingeschränkt. Die Fluggesellschaft Swiss hatte deshalb angekündigt, am Samstag insgesamt zehn Hin- und Rückflüge nach Italien zu streichen, neun davon betrafen den Flughafen Zürich, einer den Flughafen Genf.

Am Euro-Airport wurden – Stand Samstagnachmittag – zwei Easyjet-Flüge nach Italien gestrichen: Sowohl der 8.40-Uhr-Flug nach Neapel als auch der 11.20-Uhr-Flug nach Rom wurden annulliert. Easyjet gibt an, betroffene Kunden per SMS oder E-Mail möglichst frühzeitig direkt zu kontaktieren. «Nur bei stornierten Flügen empfehlen wir unseren Kunden, nicht zum Flughafen zu reisen, sondern ihre Flüge kostenlos umzubuchen oder eine Erstattung zu beantragen», schreibt die Fluggesellschaft auf ihrer Internetseite.

Wie Swiss-Sprecher Michael Stief sagte, hätten wegen der Streiks keine zusätzlichen Flüge gestrichen werden müssen. Es sei bei den angekündigten zehn Hin- und Rückflügen geblieben, die gestrichen werden mussten. Grosse Probleme habe das nicht mit sich gebracht. Die betroffenen Passagiere seien rechtzeitig informiert worden.

SDA/bor

