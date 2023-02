Ukrainerinnen im Sturm der Emotionen – Eugenia, Maryna und das Meer der Schmerzen Die in Basel lebende ukrainische Schriftstellerin Eugenia Senik erzählt, was ein Jahr Krieg mit ihr und ihrer Schwester Maryna Striletska gemacht hat. Martin Furrer

«Ich bin ins Meer der Schmerzen gefallen, wo es nichts gibt ausser Leid»: Eugenia Senik wartet am 24. Februar 2022 auf einen Anruf ihrer Schwester aus Sumi, während CNN live über den Einmarsch der Russen in die Ukraine berichtet. Foto: Dominik Plüss

Eugenia Senik sass zu Hause in Basel auf dem Sofa, bleich, müde. Nervös schaute sie aufs Smartphone. Endlich klingelte es: Ihre Schwester Maryna Striletska gab ein Lebenszeichen. Es war der 24. Februar 2022. In Eugenia Seniks Wohnung lief der Fernseher. Szenen des russischen Angriffs gegen die Ukraine flimmerten über den Bildschirm. Maryna erzählte währenddessen von Panzern, die an ihrem Haus bei Sumi im Nordosten des Landes vorbeirollten. Die Behörden hätten den Bürgern empfohlen, Molotowcocktails zur Selbstverteidigung zu basteln.