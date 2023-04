Erleichterte Kurzaufenthalte – Kosovaren können bald ohne Visa in die EU und die Schweiz einreisen Als letztes der sechs Westbalkan-Länder profitiert ab nächstem Jahr auch Kosovo von einer EU-weiten Befreiung der Visumspflicht. Dies gilt auch für die Schweiz, wo bereits kritische Stimmen ertönen.

Kosovaren soll es den Plänen zufolge spätestens ab Ende kommenden Jahres möglich sein, sich zweimal pro Jahr 90 Tage lang ohne Visum in den EU-Mitgliedstaaten aufzuhalten. Dies soll auch für die Schweiz gelten. Foto: Keystone

Bürgerinnen und Bürger aus Kosovo sollen künftig visafrei in die Europäische Union einreisen können. Entsprechende Pläne bekamen diese Woche den Rückhalt des EU-Parlaments in Strassburg. Die Zustimmung der Abgeordneten zur Visafreiheit sei «ein Meilenstein» auf dem Weg zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen Pristina und der EU, erklärte der EU-Parlamentarier Thijs Reuten, der das Team des EU-Parlaments bei den Verhandlungen über die neuen Einreiseregeln leitete.

Kosovarinnen und Kosovaren soll es den Plänen zufolge spätestens ab Ende kommenden Jahres möglich sein, sich zweimal pro Jahr 90 Tage lang ohne Visum in den EU-Mitgliedstaaten aufzuhalten. Dies gilt laut SRF auch für die Schweiz. Die gleiche Regel gilt auch für EU-Bürger, die nach Kosovo reisen wollen.

Auf einen entsprechenden Kompromiss hatten sich das EU-Parlament und der Rat der EU-Mitgliedstaaten grundsätzlich bereits im Dezember geeinigt – nun stimmte das Parlament formal zu. Kosovo ist das einzige der sechs Westbalkan-Länder, das bisher nicht von einer EU-weiten Befreiung von der Visumspflicht profitiert.

Ebenfalls im Dezember hatte die Regierung des Kosovo offiziell den Beitritt zur EU beantragt. Der Beitrittsprozess dürfte indes langwierig und kompliziert werden. Genau wie sein Nachbarstaat Serbien weigern sich auch die EU-Mitgliedstaaten Spanien, Griechenland, Zypern, Rumänien und die Slowakei, die Unabhängigkeit des Kosovo anzuerkennen. Kosovo hatte im Jahr 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt, wird aber von Belgrad bis heute als abtrünniges Gebiet betrachtet.

Doris Fiala befürchtet Befeuerung von migrationskritischer Stimmung

FDP-Nationalrätin Doris Fiala sieht die neue Regelung kritisch: «Ich bin überrascht, dass die Visumspflicht jetzt fällt in den EU-Staaten. Das ist für uns in der Schweiz sicher auch eine Herausforderung», sagt sie zu SRF. Es bestehe die Gefahr, dass viele in die Schweiz reisen würden, um Arbeit zu suchen. Fiala ist Co-Präsidentin der parlamentarischen Freundschaftsgruppe Schweiz-Kosovo.

SVP-Nationalrat Alfred Heer, der im Beirat der schweizerisch-kosovarischen Handelskammer sitzt, beschwichtigt. Es könne zwar schon schwarze Schafe geben, die versuchten, in der Schweiz schwarz zu arbeiten, doch dass die Visaabschaffung massiv mehr Arbeitswillige anziehen könnte, darin sieht er keine Gefahr. Kosovaren seien wegen der Visumspflicht bisher als Europäer zweiter Klasse behandelt worden. Dieser Missstand sei nun beseitigt, so Heer zu SRF. Doch FDP-Politikerin Fiala befürchtet dennoch, dass die Abschaffung der Visapflicht eine migrationskritische Stimmung befeuern könnte.

AFP/step

