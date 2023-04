Europäisch-chinesische Rivalität – EU möchte China-Risiken mindern Europa wird sich nicht von China abkoppeln. Aber es will weniger abhängig werden von der kommunistischen Diktatur, die sich selbst auf dem Weg zur Weltmacht Nummer eins sieht. Hubert Wetzel aus Brüssel

Emmanuel Macron, Xi Jinping und Ursula von der Leyen bei einem Treffen kürzlich in Peking. Foto: AFP

Bevor die EU darüber entscheiden kann, wie sie künftig mit China umgehen soll, muss sie eine andere, mindestens genauso wichtige Frage klären: Wie übersetzt man eigentlich De-Risking? Josep Borrell, der Aussenbeauftragte der EU, versuchte es am Dienstag, als das Europaparlament in Strassburg über die Beziehungen zu Peking debattierte, mit dem spanischen Begriff «deriscar». Aber das höre sich geradezu «barbarisch» an, sagte er. Andere Redner im Parlament versuchten es mit dem Begriff «Diversifizierung».