Absurdes Gesetz – Etwas verlieren ist nicht lustig – etwas finden auch nicht Fundgegenstände gehören ins Fundbüro – denkt man. Doch ein Gesetzesparagraf macht die Sache kompliziert. Jetzt will der Basler EVP-Grossrat Christoph Hochuli das Prozedere vereinfachen. Martin Furrer

Im Fundbüro im Spiegelhof werden im Jahr 2300 Fundgegenstände abgegeben. Foto: Daniel Desborough

Etwas zu verlieren – sein Portemonnaie, Schmuck, die Lieblingstasche –, ist keine schöne Sache. Etwas zu finden, das einem nicht gehört, kann allerdings ebenfalls Bauchschmerzen bereiten. Zwar ist das Prozedere einfach, sollten Sie etwas, was jemand liegen gelassen hat, in einem Tram oder im Zug finden: Sie können es dann ins BVB-Kundenzentrum am Barfüsserplatz bringen. Oder im Bahnhof in die Obhut der SBB geben.

Was aber, wenn Sie im Treppenhaus eines Wohnblocks, im Warenhaus, im Restaurant oder in einem öffentlichen Gebäude über etwas Fremdes stolpern? Sie werden sich sagen: Klarer Fall! Ich bringe das Ding ins Fundbüro des Justiz- und Sicherheitsdepartements (JSD) an der Spiegelgasse – so, wie ich es auch mit jedem Gegenstand tun würde, den ich irgendwo auf der Strasse aufgelesen habe. Oder ich gebe ihn beim nächsten Polizeiposten ab.

Doch so klar ist der Fall nicht. Sie haben natürlich das Schweizerische Zivilgesetzbuch (ZGB) nicht auswendig gelernt. Darum kennen Sie auch den Passus nicht, der besagt: «Wer eine Sache in einem bewohnten Hause oder in einer dem öf­fent­lichen Gebrauch oder Verkehr dienenden Anstalt findet, hat sie dem Hausherrn, Mieter oder den mit der Aufsicht betrauten Personen abzu­liefern.»

Absurde Regelung

Aus diesem Satz werden Sie bestimmt nicht auf Anhieb schlau. Zum Glück hat das JSD dazu ein erklärendes Merkblatt publiziert. Darin steht etwas Überraschendes. Sogenannte Haus- und Anstaltsfunde – das sind Funde in den im ZGB erwähnten Örtlichkeiten – würden «weder vom Fundbüro noch von der Kantonspolizei entgegengenommen», steht da.

Jetzt sind Sie vermutlich nahe daran, selber etwas zu verlieren – Ihre Fassung oder, schlimmer noch, Ihren Verstand. Sie werden sich fragen: Wie bitte? Warum darf ich nur Fundgegenstände, die ich auf der Allmend entdeckt habe, im Fundbüro im Spiegelhof oder beim nächsten Polizeiposten abgeben, nicht aber solche aus einem Warenhaus oder einem Restaurant? Sie werden sich sagen: Diese Regelung ist absurd und überholt; dieser verstaubte Paragraf gehört entsorgt.

Das hat sich Grossrat Christoph Hochuli (EVP) auch gesagt. Er arbeitet bei der Kantonspolizei Basel-Stadt. Hochuli ist, so erzählt er der BaZ, «immer wieder damit konfrontiert, dass uns Leute Fundgegenstände aus Warenhäusern oder Restaurants überlassen wollen». Diesen staunenden Bürgern müsse er dann erklären, dass sie das Fundstück dorthin zurückzubringen hätten. Die verantwortlichen Geschäftsführer oder Wirte müssen laut Gesetz dann versuchen, den rechtmässigen Besitzer ausfindig zu machen. Notfalls haben sie den Gegenstand während fünf Jahren aufzubewahren – es könnte sich ja doch noch jemand melden.

Hochuli hat am 15. März im Parlament eine schriftliche Anfrage an den Regierungsrat eingereicht. Er kritisiert, die Vorschrift sei «für Gewerbetreibende und Hauswarte mit einem grossen administrativen Aufwand verbunden» und beanspruche Lagerplatz. Und Personen, die etwas verloren hätten, sagt Hochuli, hätten neben dem Ärger zusätzlich bürokratische Umtriebe. Sie müssten nicht nur im Fundbüro, sondern auch «bei Verkaufsläden, Restaurants, Freizeiteinrichtungen, Sportanlagen nachfragen, ob ihr verlorener Gegenstand abgegeben worden ist».

Hochuli schlägt deshalb vor, dass künftig auch die sogenannten Haus- und Anstaltsfunde im Spiegelhof abgegeben werden dürfen. «Bestimmt würde so die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Fundgegenstände zu ihrem Besitzer zurückfinden», hofft er. Der Regierungsrat solle die städtische Verordnung entsprechend ändern. Oder sich allenfalls auf Bundesebene dafür starkmachen, dass das ZGB revidiert werde.

Wenn Sie also künftig etwas finden, das nicht Ihnen gehört, wissen Sie jetzt, wie Sie vorgehen müssen. Verlieren Sie bloss selber nichts – vor allem nicht Ihre Geduld. Denn bis die Verordnung oder das ZGB geändert sind, dürfte noch viel Zeit verstreichen.