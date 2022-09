Arlesheim für Afrika – Etwas ins Rollen bringen Am Mittwoch wird gesammelt. Europas südlicher Nachbar braucht Drahtesel. Daniel Aenishänslin

Ein Velo reist nach Afrika: Dieses ging vergangenes Jahr mit Velafrika von Zürich nach Burkina Faso. Foto: Urs Jaudas

Arlesheim sammelt altes Velos für Velafrica. Die Organisation macht sie wieder flott und verschifft sie nach Afrika. 250000 Velos gingen in den letzten 20 Jahren nach Tansania, Burkina Faso, Madagaskar und Südafrika, Ghana, Gambia und in die Elfenbeinküste. Die Velos können am Mittwoch, 21. September von 16.30 bis 18.30 Uhr in der Badhofscheune, obere Gasse 6a, abgegeben werden.

Vor Ort in Afrika verbessern die Velos den Zugang zu Bildung, medizinischen Einrichtungen und eröffnen wirtschaftliche Chancen. Jährlich gelangen so über 20'000 Drahtesel aus der Schweiz in den Süden und erleichtern dort das Leben der Menschen. In der Schweiz arbeitet Velafrica mit sozialen Einrichtungen zusammen, die Erwerbslose und Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen beschäftigen. Die Frauen und Männer in den Recycling-Werkstätten setzen die Velos instand und bereiten sie für den Transport vor. So wird Integrationsarbeit mit Entwicklungszusammenarbeit verbunden.

Jobs, Jobs, Jobs

Velafrica fördert mit dem Export von Recyclingvelos nicht nur die Velomobilität, sondern auch soziales Unternehmertum. Die exportierten Velos gelangen in Velozentren, welche als Dreh- und Angelpunkte für Veloverkauf und -reparaturen, Ausbildungen und Jobs rund ums Velo dienen.

Fünf grosse Partnerunternehmen in Afrika dienen als Kompetenzzentren. Sie verbessern mit ihrem Angebot den Zugang zu Fahrrädern und ermöglichen der Bevölkerung ein ökologisches, gesundes Vorwärtskommen. Sie fördern mit Ausbildungsplätzen die Berufsbildung und schaffen Einkommensmöglichkeiten. Von den Velozentren profitieren auch lokale Kleinunternehmen, denn mit Fahrrädern werden Waren schneller und einfacher transportiert, das Gewerbe erhält Aufträge.

Auch für den Radsport

Mit den Einnahmen aus den Veloverkäufen schaffen die Velozentren Arbeitsplätze, bauen Zweigstellen auf und treiben ihre Weiterentwicklung voran. Damit erhalten weitere Menschen Zugang zu einem Velo. Selbst in entlegenen Regionen können Fahrräder zur Reparatur gebracht werden. Auch in den Velosport wird investiert. In Tansania werden kostenlose Schnupperkurse und geleitete Trainings angeboten.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.