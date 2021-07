«Thüring direkt» - Esther Kellers Baum-Vernichtungs-Departement (BVD)

Dieses Stadtgrün an der Margarethenstrasse ist nur noch von kurzer Dauer. Foto: Dominik Plüss

Im Regierungsratswahlkampf und nach ihrem Amtsantritt versicherte Regierungsrätin Esther Keller, dass sie die Notwendigkeit der zusätzlichen Begrünung Basels erkannt habe und dieses Ziel prioritär verfolgen wolle. Bereits die ersten Wochen im Amt zeigen, dass es sich dabei, wie so oft bei ihr, um vage Worthülsen handelt.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Die Realität sieht anders aus. So ist der Plan, dass 17 kerngesunde Kugelahornbäume an der Margarethenstrasse gefällt werden und eine prächtige Allee verschwinden soll, beschlossen. Als Alibi für die sinnlose Baumvernichtung muss die Umgestaltung der Tramhaltestelle herhalten, die so behindertengerecht werden soll.