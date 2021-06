Mehr Grün für Basel – Esther Keller will Luftqualität mit Miniwäldern verbessern Die GLP-Regierungsrätin führt den Tiny Forest in Basel-Stadt ein. Er soll einen Beitrag an den Klimaschutz leisten und die Artenvielfalt fördern. Theresa Knothe

Regierungsrätin Esther Keller und Emanuel Trueb, Leiter Stadtgärtnerei, im «kleinen Wald» vor dem Kunstmuseum. Foto: Kostas Maros

Der kleine Wald ist noch nicht als solcher zu erkennen. Bisher wachsen nur ein paar junge Bäume wild drauflos. Die meisten Baslerinnen und Basler passieren die Stelle wohl meist, ohne die Bäumchen auch nur zu bemerken. Das ist nicht so, wenn Regierungsrätin Esther Keller und Emanuel Trueb, Amtsleiter der Stadtgärtnerei, für die Kamera des BaZ-Fotografen auf dem Stückchen Grün gegenüber dem Neubau des Kunstmuseums posieren und ein neues Konzept vorstellen.

Tiny Forest (auf Deutsch etwa: kleiner Wald) heisst es und wird von der Stadtgärtnerei in einem kleinen Abschnitt des Grünstreifens kurz nach der Wettsteinbrücke getestet. «Mit dem Tiny Forest versuchen wir im urbanen Raum auf einer kleinen Fläche in sehr kurzer Zeit so viel Biomasse wie möglich heranwachsen zu lassen», so Trueb. «Wir haben hier mal ganz zaghaft angefangen. Das ist natürlich noch nicht repräsentativ.»