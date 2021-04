Hilfe für in Not Geratene – Essen und ein offenes Ohr für Menschen am Rande der Gesellschaft Armut, Flucht, Geldmangel, Hunger. Jeden Tag hören die Mitarbeiterinnen vom Hilfsprojekt Phari die Lebensgeschichten von Menschen sowie ihre schmerzlichen Schicksale. Daniel Aenishänslin

Brigitte Marques-Portmann und Gabi Huber-Zihlmann vom Verein Phari spüren bei jenen, die sie unterstützen können, eine grosse Dankbarkeit. Foto: Dominik Plüss/Tamedia

Sie liegen für Gabi Huber und Brigitte Marques nahe beieinander. Schmerz und Genugtuung. Die beiden Frauen leiten das Hilfsprojekt Phari mit Lokalen in Therwil und Reinach. Ein Projekt, das Menschen unterstützt, die sich am finanziellen Abgrund befinden. Zum Beispiel mit Nahrungsmitteln. Das bringt Huber und Marques in Kontakt mit bedrückenden Lebenswendungen. «Die Schwelle ist hoch, ein erstes Mal zu uns zu kommen», ist sich Huber der Schamgrenze Bedürftiger bewusst. Und Marques ergänzt: «Viele weinen. Sie sagen sich, ich bin jetzt so weit unten angekommen, dass ich mir Lebensmittel schenken lassen muss.»