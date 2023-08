Essay zu Rechtspopulismus – Die AfD ist ein enormes Risiko für den Standort Deutschland Die Bundesrepublik zeichnete sich immer durch grosse politische Stabilität aus. Nun schwächelt das Wachstum, und das Land rückt nach rechts. So wird es bald zum kranken Mann Europas. Nikolaus Piper

Ein AfD-Delegierter am Bundesparteitag in Magdeburg. Foto: Carsten Koall (DPA, Keystone)

Plötzlich ist Deutschland wieder der «kranke Mann Europas». Im In- und Ausland wächst die Sorge um den Zustand des grössten Mitgliedslandes der EU. «Einst trieb Deutschland Europas Wirtschaft an», schreibt das «Wall Street Journal». «Jetzt zieht es sie hinunter.» Der Internationale Währungsfonds sagte in seiner jüngsten Prognose voraus, dass Deutschlands Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 0,3 Prozent schrumpfen wird, das schlechteste Ergebnis unter allen grossen Industrieländern.