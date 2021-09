Eskalation vor dem Bundeshaus – Wie gefährlich sind die Massnahmengegner? Die Corona-Demonstration in Bern zeigte, wie gewaltbereit ein Teil der Massnahmengegner ist. Dabei stellt sich die Frage: Was kommt als Nächstes? Lea Stuber , Beni Gafner , Christian Zürcher

Die Proteste auf dem Bundesplatz in Bern mündeten in einer Eskalation zwischen gewaltbereiten Demonstranten und der Polizei. Video: Tamedia

Auf einmal sind in der Luft nicht nur die Schweizer Fahnen und die gestreckten Mittelfinger. Auf einmal fliegen Flaschen und Feuerwerkskörper Richtung Bundeshaus. Einige Demonstranten rütteln am Zaun, der zwischen ihnen und dem Bundeshaus steht. Es eskaliert.

Wenige Stunden zuvor sieht es an diesem Donnerstagabend in Bern noch so aus wie immer, wenn zu einer Demonstration gegen die Corona-Massnahmen aufgerufen wird. Um 19 Uhr besammeln sich die Menschen am Bahnhof, in kurzen Hosen, im Anzug oder im «Mass-voll»-Shirt. In der Hand eine Bierdose, auf den Schultern Kuhglocken. Viele sind aus der West- oder der Innerschweiz nach Bern gereist, eine Maske trägt kaum jemand.