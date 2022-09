Erste Schwingfest-Zahlen – Esaf Pratteln: Das Auto blieb daheim Noch ist es keine Woche her, seit die ganze (Sport-)Schweiz nach Pratteln ans Eidgenössische Schwing- und Älplerfest blickte. Nun sind erste Zahlen zum Megaevent bekannt. Dominic Willimann

50’900 Besucher in der Arena (hier beim Festakt) und Hunderttausende auf dem Gelände – das war das Esaf in Pratteln. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Über 400’000 Besucher – so viele wie noch nie in der Geschichte des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (Esaf) – schauten am vergangenen Wochenende in Pratteln vorbei. Und sorgten mit ihrem Kommen dafür, dass im Baselbiet ein riesiges Sportfest steigen konnte. Zurzeit ist der Abbau der Arena und der installierten Bauten im Gang. Ziel ist es, die Esaf-Flächen im November wieder den Bauern zu übergeben.

Finale Zahlen zum 42-Millionen-Franken-Event dürften frühestens im März nächsten Jahres erwartet werden, doch die Esaf-Organisatoren haben dennoch bereits erste Eckdaten preisgegeben, die durchaus interessant sind, zum Beispiel, dass die meisten Besucher mit dem öffentlichen Verkehr anreisten. Die Parkplatzauslastung lag im Schnitt bei nur 53 Prozent. Zur Verfügung gestellt wurden total 6500 Parkplätze – das heisst, dass nicht mehr als 3500 Autos abgestellt wurden.

Damit zeigt sich einmal mehr: Ist der ÖV-Preis im Ticketpreis inkludiert und ist der Tram-, Bus- und Zugbetrieb so engmaschig getaktet wie zuletzt in Pratteln, kommen die meisten Esaf-Besucher nicht mit dem Auto. Selbst dann, wenn vom Bahnhof zum Festgelände ein Fussmarsch von 20 Minuten in Kauf genommen werden muss.

Ebenfalls erfreulich ist, dass der Campingplatz so hinterlassen wurde, wie er angetroffen worden war. Das OK zeigt sich beeindruckt von der Disziplin der 11'700 Menschen, die dort in Zelten und Wohnmobilen übernachtet haben. Beim «Fötzele» auf den 100’000 Quadratmetern seien nur acht Kehrichtsäcke gefüllt worden. Die Camper hätten ihren Abfall vorbildlich selbst entsorgt.

Auch das Schweizer Fernsehen (SRF) zieht eine positive Bilanz. Assistiert von den Schwingerkönigen Jörg Abderhalden, Matthias Sempach und Adrian Käser sendete SRF zwei Tage lang praktisch nonstop. Bis zu 873'000 Personen aus der Deutschschweiz verfolgten die Schwingfest-Übertragung im Fernsehen auf SRF 2. Die Sportangebote auf den SRF-Onlineplattformen erzielten am Festwochenende total 3,05 Millionen Visits. Und natürlich war SRF auch auf dem Festgelände in Pratteln unübersehbar mit seiner Präsenz: Tausende Menschen schauten auf vier Screens im Public Viewing, was sich drinnen in der Arena tat.

