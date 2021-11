Fünfte Corona-Welle – «Es wird weitere Massnahmen geben»

Im Moment steigen die Fallzahlen rasant. Braucht es weitere Schutzmassnahmen?

Am letzten Donnerstag sagte ich vor der Presse, dass wir in einer Bewährungsphase stehen. Die Situation wird tatsächlich mit jedem Tag, an dem die Fallzahlen weiter steigen, schwieriger. Heute gehe ich darum davon aus, dass es in Kürze weitere Massnahmen geben wird – zunächst auf kantonaler Ebene.