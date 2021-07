Sportliches Joint Venture – «Es wird vollelektrische Bugattis geben» Porsche und das Elektroauto-Start-up Rimac übernehmen die Traditionsmarke Bugatti. Beim Round Table haben die Verantwortlichen verraten, was hinter dem spektakulären Joint Venture steckt. Nina Treml

Porsche, Rimac und Bugatti: Joint Venture der PS-Giganten aus Deutschland, Kroatien und Frankreich. Foto: Bugatti-Rimac

Lange wurde über die Zukunft des exklusiven französischen Automobilherstellers Bugatti spekuliert, jetzt steht fest: Die 1909 gegründete Edelsportwagenmarke wird in ein Joint Venture eingebunden, das Porsche gemeinsam mit dem noch jungen kroatischen Elektro-Hypercar-Produzenten Rimac gründet. Der Name des neuen Herstellers: Bugatti-Rimac. Das aktuelle Produkt-Line-up: der bis zu 440 km/h schnelle 12-Zylinder-Überflieger Bugatti Chiron und der 1914-PS-Elektrobolide Rimac Nevera. Die Zukunft: «Gemeinsam entwickelte Bugatti-Modelle», wie Porsche-CEO Oliver Blume, Porsche-Finanzchef Lutz Meschke und Rimac-CEO Mate Rimac beim Round-Table-Gespräch am vergangenen Montag bestätigten. Ein Auszug aus dem «Tischgespräch»:

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung