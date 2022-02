Good News aus Liestal – «Es wird sicher eine Fasnacht geben» Die Corona-Massnahmen werden gelockert, die Fasnacht nimmt Anlauf. In Liestal sind Fasnächtlerinnen und Fasnächtler guter Dinge. Daniel Aenishänslin

Die Fasnachtsfamilie von Liestal traf sich im Fussballstadion, um über das weitere Vorgehen zu sprechen. Die Fasnacht kommt. Foto: Daniel Aenishänslin

Am Mittwochabend versammelte sich eine verschworene Gemeinschaft auf der Tribüne des Fussballstadions Gitterli in Liestal: die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler. Es gab heiss ersehnte Infos aus dem Munde von OK-Präsident Martin Klaus, Stadträtin Regula Nebiker und Michael Augsburger, Fasnachtsverantwortlicher der Stadt Liestal. Das Wichtigste in den Ohren der Anwesenden waren diese Worte von Martin Klaus: «Die gute Nachricht: Es wird sicher eine Fasnacht in Liestal geben.»