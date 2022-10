Sissacher Gesprächsreihe mit Zündstoff – Es wird richtig spannend Ende Oktober startet in Sissach eine Gesprächsreihe, in der sich die Gäste mit brennenden Themen unserer Zeit auseinandersetzen. Den roten Faden gibt der erhoffte Frieden. Auch die Ukraine und China werden Thema sein. Daniel Aenishänslin

Der bekannte Soziologe Ueli Mäder (Mitte), hier im Hinterhof des Sissacher Cheesmeyer, wird die im August angekündigte Gesprächsserie leiten. Emotionen sind vorprogrammiert. Foto: Kostas Maros

«Nein, nun ist es um so wichtiger», beantwortet Ueli Mäder die Frage, ob denn jetzt nicht der falsche Zeitpunkt sei, über Frieden zu sprechen. Jetzt, da die Positionen so klar bezogen sind. Gerade im Konflikt in der Ukraine. Der bekannte emeritierte Soziologieprofessor wird die Moderation einer bald startenden Gesprächsserie übernehmen. Einmal monatlich wird im Sissacher Cheesmeyer, einem historischen Warenhaus, unter dem Leitgedanken «Für eine friedliche Zukunft» debattiert.