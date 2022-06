Rockmusik in der Krise? – Es wird gespielt, was den Markt beherrscht Greenfield, Stones, Metallica: Auf den Grossbühnen der Schweiz regiert wieder die Stromgitarre. Doch wie steht es um die kürzlich noch totgesagte Rockmusik wirklich? Und was hat Putin mit deren Zukunft zu tun? Ane Hebeisen

So sahen 2018 Befürworter und Befürworterinnen der Band Volbeat aus, die auch heuer wieder am Greenfield Festival spielen wird. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Es ist noch gar nicht lange her, da wurde ein schriller Abgesang auf die gute alte Rockmusik angestimmt. Und für ihren Nahtod gab es tatsächlich deutliche Indizien: Die Streamingdienste veröffentlichten 2018 Zahlen, wonach der Rock seine Vormachtstellung als meistgehörtes Musikgenre der Welt gegenüber dem Hip-Hop eingebüsst hat, die Stromgitarrenhändler beklagten Schwierigkeiten, ihre Instrumente loszuwerden, und die Gitarrenbauer Gibson und Fender traten mit der Insolvenzbehörde in Kontakt. Und als wäre das nicht alles schon furchtbar genug gewesen, liess sich der ikonisch verehrte Led-Zeppelin-Sänger Robert Plant auch noch mit folgendem niederschmetterndem Satz zitieren: «Rock hat tatsächlich an Dampf verloren. Das damit verbundene Gedankengut hat seinen Höhepunkt überschritten.»