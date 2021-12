Auslieferung des Wikileaks-Gründers – Es wird einsam um Julian Assange in Amerika Seit er E-Mails der Demokraten veröffentlichte, fehlen dem Gründer der Enthüllungsplattform Freunde in den USA. Martin Suter

Bleibt inhaftiert und verborgen: Wikileaks-Gründer Julian Assange. Foto: Justin Tallis (AFP)

Die Entscheidung fiel zwar noch nicht in letzter Instanz. Dennoch war bemerkenswert, wie wenig hohe Wellen das Urteil des britischen High Court über Julian Assange am Freitag in den USA warf. Das Obergericht beschied, der in der ganzen Welt bekannte Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks dürfe nach Amerika ausgeliefert werden. Nach beherzten Kommentaren von Gesinnungsfreunden wie auch von Gegnern musste man in Amerika jedoch suchen.

Der 50-jährige Assange wird vom US-Justizdepartement beschuldigt, dem Armee-Geheimdienstanalysten Bradley Manning 2010 aktiv beim Hacken eines Passworts geholfen zu haben. Indem er danach auf Wikileaks Geheimpapiere unter anderen zu den Kriegen in Afghanistan und dem Irak publizierte, habe Assange zudem gegen den Espionage Act von 1917 verstossen. Das typischerweise bei Verrätern angewandte Spionagegesetz sieht lange Gefängnisstrafen vor.