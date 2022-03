Interview mit Schweizer Asylchefin - «Es wird eine Herausforderung, aber wir können das»

Interview mit der Schweizer Asylchefin – «Es wird eine Herausforderung, aber wir können das» 50’000 oder noch mehr Menschen innert kürzester Zeit aufnehmen: Christine Schraner Burgener managt die grösste Flüchtlingskrise seit Jahrzehnten – und ist zuversichtlich. Charlotte Walser Luca De Carli

Christine Schraner Burgener ist seit Anfang Jahr Staatssekretärin für Migration und bereits mit einer grossen Krise konfrontiert. Foto: Christian Pfander

Der Krieg in der Ukraine hat in nur vier Wochen über zehn Millionen Menschen in die Flucht getrieben, über drei Millionen ins Ausland. Was lösen diese Zahlen bei Ihnen aus? Ich denke vor allem an die Betroffenen. In meinen verschiedenen Tätigkeiten hatte ich immer wieder mit Kriegsopfern zu tun. Ich erinnere mich wieder daran und weiss, was für ein Leidensdruck auf diesen Menschen lastet. Aktuell sind es viele Frauen mit Kindern, die nicht wissen, was aus ihren Männern in der Ukraine wird. Das mitansehen zu müssen, tut weh.

Ihr Staatssekretariat geht von 50’000 Geflüchteten in der Schweiz bis im Sommer aus. Kann unser Land das bewältigen? Ja, wir können das. Das haben wir schon einmal bewiesen. Während des Kosovokrieges im Jahr 1999 haben wir ähnlich viele Menschen aufgenommen.

Allerdings nicht wie jetzt innert weniger Monate, sondern innert eines Jahres. Es ist eine grosse Herausforderung. Darum sind wir zusammen mit den Kantonen und Gemeinden intensiv daran, Unterkünfte für so viele Geflüchtete zu suchen. Gleichzeitig müssen wir die Lage in der Ukraine genau beobachten. Niemand weiss, wie sich dieser Krieg entwickelt. Wir müssen einfach bereit sein, damit alle, die zu uns kommen, sofort ein Dach über dem Kopf haben. Das gelingt uns bis jetzt, und wir setzen alles daran, dass dies auch so bleibt. Dabei helfen wird der Sonderstab Asyl, den Bundesrätin Karin Keller-Sutter eingesetzt hat und der am Donnerstag zum ersten Mal tagt. Dort sitzen alle wichtigen Vertreter von Bund und Kantonen an einem Tisch. So werden wir rasch auf Entwicklungen reagieren können.

Aber eine Übersicht dazu, in welchen Kantonen wie viele Plätze zur Verfügung stehen, existiert nicht. Kann man so überhaupt planen? Genauso wie der Bund muss auch jeder Kanton einen Notfallplan haben. Diese Pläne

wurden inzwischen sicher überprüft. Wir werden die Unterbringungssituation an der Sitzung des Sonderstabs diskutieren.

Staatssekretärin für Migration Infos einblenden Christine Schraner Burgener (58) ist seit Jahresbeginn Staatssekretärin für Migration. Die Juristin trat 1991 in den diplomatischen Dienst des EDA ein und war unter anderem Botschafterin in Thailand und in Deutschland sowie UNO-Sondergesandte für Burma. (red)

Inzwischen existieren für die Schweiz Prognosen von 300’000 Geflüchteten bis Ende Jahr. Gibt es eine Basis für diese Schätzungen? Diese Zahl habe ich vor einigen Tagen zum ersten Mal gehört. Wir wissen, dass die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer in den Nachbarländern bleiben wollen, weil sie auf eine schnelle Rückkehr hoffen. Natürlich hängt viel vom weiteren Kriegsverlauf in der Ukraine ab. Wir rechnen damit, dass es bei uns noch eine Weile mit hohen Zahlen weitergeht. Unklar ist auch, wie lange die Nachbarstaaten der Ukraine den Druck aushalten und ob sie grössere Flüchtlingsgruppen auf andere europäische Staaten verteilen wollen.

Wie viele Flüchtlinge würde die Schweiz von dort aufnehmen? Deutschland, Frankreich und einige andere Länder haben sich bereits dazu entschlossen, Flüchtlinge aus Moldawien zu übernehmen. Wir diskutieren die Frage der Umverteilung im Rahmen der EU-Gremien. Uns ist auch wichtig, dass man die Menschen fragt, ob sie bleiben oder in ein anderes Land gehen möchten. Das betone ich immer wieder: Flüchtlinge haben einen Willen, eine Würde.

Wo steht die Diskussion über eine Umverteilung in der EU? Die Frage wird am Montag in Brüssel von den Justizministerinnen und Innenministern diskutiert. Wie viele Menschen die Schweiz allenfalls direkt aufnimmt, wird der Bundesrat entscheiden. Es werden wohl nicht Zehntausende sein, weil wir auch darauf gefasst sein müssen, dass noch mehr Menschen aus der Ukraine eigenständig in die Schweiz kommen. Deutschland hat 2500 Personen aus Moldawien aufgenommen. Ähnlich grosse Länder wie die Schweiz nehmen 500 Personen auf – etwa Holland und Irland.

Hat die Schweiz weiterhin auch Platz für die Aufnahme von Flüchtlingsgruppen aus anderen Regionen über das Resettlement-Programm? Die Schweiz wird in diesem und im nächsten Jahr insgesamt 1880 Resettlement-Flüchtlinge aufnehmen. Diese Vorgabe werden wir einhalten. Eine Gruppe kommt in den nächsten Wochen an. Weitere Missionen werden ab Herbst stattfinden. Im Moment ist es schon schwierig, alle Geflüchteten aus der Ukraine unterzubringen. Dazu kommen Asylsuchende, die selber einreisen und bei uns ein Asylgesuch stellen. Im Februar waren dies rund 1300 Personen. Auch für sie brauchen wir Unterbringungsplätze in den Bundesasylzentren.

Es braucht nicht nur mehr Unterkünfte, sondern auch mehr Personal. Ist ein Einsatz der Armee ein Thema? Das kann durchaus zu einem Thema werden. Aber einen Antrag für einen solchen

Hilfseinsatz haben wir noch nicht eingereicht. Zuerst werden wir unsere eigenen Ressourcen ausschöpfen.

Am zweiten Tag nach Einführung des Status S: Christine Schraner Burgener füllt mit Flüchtlingen aus der Ukraine die Registrierungsformulare im Bundesasylzentrum Zürich aus. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Und wie funktioniert die Unterbringung bei Privaten bislang? Ich finde die Solidarität in der Bevölkerung grossartig. Ich war einen Tag lang im Bundesasylzentrum in Zürich und habe miterlebt, wie die Suche nach passenden Gastgebern läuft. Dabei werden auch vermeintlich nebensächliche Fragen geklärt, etwa ob jemand raucht oder ob Haustiere erlaubt sind. Dieser Prozess braucht Zeit, damit das Zusammenleben dann auch funktioniert. Wenn dies nicht der Fall ist, vermitteln wir den Geflüchteten eine andere Unterkunft.

Kommt das vor? Ja. In ein paar wenigen Fällen kamen sie zurück ins Bundesasylzentrum. Das ist keine Überraschung. Ein kurzer Besuch ist eine schöne Sache, aber auf Dauer teilt man schon sehr viel Persönliches. Dessen müssen sich die Gastgeber bewusst sein. Bis jetzt läuft es aber ganz gut. Und wir sind dankbar für die vielen Plätze, die angeboten werden.

Ein weiteres Thema ist das Risiko von Missbrauch des Schutzsystems

durch Kriminelle. Wie kann sichergestellt werden, dass Menschen nicht in mehreren Ländern einen Schutzantrag stellen? Auch das wird ein Thema sein am nächsten Treffen in Brüssel. Die Staaten müssen einen Weg finden, wie sie diese Informationen austauschen können. Bei uns gibt es eine Kurzbefragung, und die Fingerabdrücke werden genommen. Diese und die persönlichen Angaben werden dann mit unseren Datenbanken und dem Schengener Informationssystem SIS abgeglichen. So sehen wir, ob eine Person im Schengen-Raum ist. Die Pässe werden ebenfalls geprüft.



Unter Flüchtlingen spricht sich jeweils rasch herum, was die Vor- und Nachteile verschiedener Zielländer sind. Könnte das grosse Engagement dazu führen, dass sich mehr Ukrainerinnen und Ukrainer für die Schweiz entscheiden? Wenn man die Zahlen betrachtet, trifft das nicht zu. In Deutschland sind bereits 240’000 Ukraine-Flüchtlinge angekommen. In der Schweiz waren es bis am Mittwoch knapp 13’000 Registrierte und insgesamt vielleicht 20’000 Geflüchtete, wenn man jene mitzählt, die noch nicht registriert sind. In Österreich sind es 35’000, in Polen sind über 2 Millionen angekommen, in Ungarn über 300’000. Wir gehören also zu den Ländern mit einer eher kleinen Gruppe, auch relativ zur Bevölkerungszahl. Wir haben noch keinen Pull-Faktor festgestellt. Bei der Registrierung sind wir gut unterwegs. Andere Länder nehmen nur die Personalien auf.



Mit dem S-Status haben die Menschen Vorteile gegenüber Personen mit vorläufiger Aufnahme. Ausserdem ist die Solidarität mit den Flüchtlingen aus der Ukraine gross. Verstehen Sie, wenn das Flüchtlinge aus anderen Regionen irritiert? Der S-Status entspricht weitgehend der vorläufigen Aufnahme. Dass die Ukrainerinnen und Ukrainer reisen dürfen, hängt damit zusammen, dass sie sich schon vorher im Schengen-Raum frei bewegen konnten. Über die Solidarität der Schweizer Bevölkerung freue ich mich sehr. Und ich hoffe, dass sie bleibt. Natürlich wünsche ich mir das nicht nur für Ukrainerinnen und Ukrainer, sondern für alle Flüchtlinge.

