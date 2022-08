Eventwochenende in Basel – Es wimmelt von Polizisten, ausser an der Demo Die Baslerinnen und Basler ziehen das Klosterbergfest mit seinem südländischen Flair dem Esaf vor. Ein Blick auf das Geschehen in der Innenstadt am Samstag. Vivana Zanetti Yannik Schmöller

Die Queer Riots blockierten den Linienverkehr am Claraplatz. Foto: Lucia Hunziker

Am frühen Samstagmorgen suchen die letzten Partygänger durch das Labyrinth der Schutzabsperrungen am Steinenberg den Weg nach Hause. Gleich nebenan auf dem Barfüsserplatz sitzen bei Kaffee und Gipfeli sechs Schwingfans. Sie verfolgen gespannt das Geschehen am Esaf, das hier am Samstag und Sonntag auf der Grossleinwand übertragen wird.