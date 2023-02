Heiko Vogel über die verrückte FCB-Woche – «Es waren die schlimmsten Tage» Einen Tag vor dem Heimspiel gegen Sion stellt sich FCB-Sportdirektor und Interimstrainer Heiko Vogel den Medien. Das hatte er zu erzählen. Dominic Willimann

Heiko Vogel nimmt auf dem Podium im Mediencenter des FC Basel Platz. Diesmal nicht nur als Sportdirektor, sondern nach turbulenten Tagen im St.-Jakob-Park auch als Interimstrainer der Basler. Das sagte der 48-Jährige über …

… die Entlassung von Alex Frei

«Ich bin seit 25 Jahren in diesem Geschäft, aber das Wochenende und der Montag waren für mich die schlimmsten Tage in diesem Business. Die Entscheidung, sich von Alex zu trennen, war schwierig. Das Spiel, das wir bei den Grasshoppers verloren haben, war widersprüchlich. Normalerweise gewinnt man bei einem derartigen Chancenplus in neun von zehn Fällen. Wie sagte doch Alex: Fussball ist nicht immer gerecht. Letztlich war diese Niederlage die berühmte Niederlage zu viel. Es folgen die Partien gegen Sion, Trabzon, Servette und nochmals Trabzon. Wir haben wenig Zeit zum Durchatmen. Deshalb fragten wir uns: Ist nun ein guter Zeitpunkt, um neue Impulse zu setzen? Die Antwort lautete: Ja. Das habe ich Alex schliesslich zusammen mit David Degen und Andreas Rey mitgeteilt.»



… seine Freundschaft zu Alex Frei

«Ich kenne Alex seit zehn Jahren und schätze ihn sehr. Aber bei der gefällten Entscheidung ging es nicht um Alex, nicht um mich und auch nicht um David Degen – es ging um den FC Basel. Ich denke nicht, dass meine Freundschaft zu Alex darunter leidet. Es geht auch nicht um ein schlechtes Gewissen, sondern um die Interessen des Vereins.»

… das Profil des neuen Trainers

«Eines vorneweg: Ich sehe mich als Interimslösung, nicht als Trainer. Bislang sind über 50 Bewerbungen bei uns eingegangen, ebenso führen wir eine Liste mit Wunschlösungen. Unser Ziel ist, schnellstmöglich den neuen Trainer präsentieren zu können. Was dieser können muss, bleibt uns vorbehalten. Aber: Wir haben klare Vorstellungen, was er in sich vereinen muss. Klar ist auch, dass gewisse Kandidaten aus finanziellen Gründen aus dem Raster fallen.»

… die Entlassungen des Chefscouts und des Kaderplaners

«Es waren Entscheidungen, die absolut nichts mit der Freistellung von Alex Frei zu tun haben. Wir haben eine eingehende Analyse gemacht und wollen uns im Scouting neu aufstellen. Dieses Segment hat sich in den letzten Jahren extrem verändert. Deshalb habe ich beim Scouting meine eigenen Vorstellungen. Es gibt viele Möglichkeiten in den Bereichen Daten, Video und Live-Scouting. Das wird unsere neue Herangehensweise sein. Sehr zeitnah möchten wir die Person nennen, die sich damit beschäftigen wird. Es wird nicht mehr lange dauern.»

… seine intensive Woche

«Es lief sehr viel in diesen Tagen, es war eine schwierige Woche. Doch wenn ich mit der Mannschaft auf dem Platz stehe, ist das für mich eine willkommene Abwechslung. Das habe ich sehr genossen. Wir haben sehr intensiv gearbeitet, das stimmt mich positiv.»

… den Zustand der Mannschaft

«Es ist dieser Groove spürbar, den es immer nach einem Trainerwechsel gibt. Da wird der Reset-Knopf gedrückt, und die Spieler haben die Möglichkeit, sich unter einem neuen Gesicht zu präsentieren. Entgegen Meldungen in den Medien hat Alex die Mannschaft nicht verloren. Deshalb hat die aktuelle Stimmung im Team nichts mit Alex zu tun. «

… das nächste Spiel gegen Sion

«Wir müssen von der ersten bis zur letzten Minute klar machen, dass wir dominant sind. Wenn wir das umsetzen können, bin ich guter Dinge. In taktischer Hinsicht werde ich den Fussball nicht neu erfinden. Wie ich aufstellen werde? Da müssen Sie sich überraschen lassen.»



