Sind Sie nicht …? – «Es war eine schwere Zeit» Im Leben gibt es nicht nur leichte Tage. Leni Anderfuhren, Basler, Schauspieler und Gastronom, hat einiges miterlebt und durchgemacht. Die Geschichte seines Lebens – im letzten Teil seiner Serie «Sind Sie nicht…?». -minu

Er wuchs in Basel auf, und dann zog es ihn zum Theater, später brachte er Restaurants zum Leben: Leni Anderfuhren ist ein Basler Original. Foto: -minu

Wir sitzen vor dem Café Beschle an der Clarastrasse.

Wunderbar: «Lass uns das Kuchenbuffet leer fegen!»

Leni Anderfuhren wählt ein kleines Pastetchen. Ich schaue entsetzt hoch: «Ist das

alles?» Er lächelt: «Erzähle ich dir dann …»

Leni war immer rundum stattlich («Sag ungeniert: dick!») – aber seine Kilos wurden immer von einem Lachen überstrahlt. Die anderfuhrsche Fröhlichkeit hat alles flachgelegt.

Als er im Union im Service jobbte, haben ihn die Frauen angehimmelt. Und wenn er irgendwo auftrat, war es, als würde die Sonne aufgehen – Leni war dick. Aber stets auch eine grosse Nummer: JEDES GRAMM IST

CHARISMA!

Er gabelt am Pastetchen herum: « «ICH KANN GAR NICHT MEHR ESSEN … NUR KLEINE HÄPPCHEN…»

Magenklammer?

Er lacht: «Das auch – es gibt wohl keine Diät auf dieser Welt, die ich nicht durchgemacht habe. Mit sieben Jahren schon schleppten mich meine Eltern zum Kinderarzt – der gab mir Pillen: ‹Das ist etwas, das ich nur fetten, alten Weibern verschreibe …› Nach ein paar Monaten wurden die Pillen aus dem Verkehr gezogen.»

Später haben sie ihn zur Abklärung einen Monat ins Spital geschickt: «Sie setzten mich auf Diäten. Und kontrollierten mich streng. Ich lag in einem Sechser-Schlag – zusammen mit alten Männern. Sie fanden nicht heraus. Und waren stinkig: «Du gehst heimlich an den Kiosk!» Ging ich aber gar nicht.»

Die schlimmste Zeit wurde für Leni, als man ihn in ein «sportlich ausgerichtetes Institut ‹des Jeunes Gens de St. Croix› ins Welschland schickte. Ich war ein Jahr dort. Trat mit 105 Kilos ein – und kam mit 110 Kilos wieder

heim. Die Zimmergenossen haben mit dem Fussball auf meine Kunst-Posters losgedonnert – es war echt Sch…!»

«Ja. Nummer 107. Hausgeburt. Es war eine Genossenschaftswohnung – ganz neu. Drei Zimmer für fünf Leute – aber grossartig. Die Strasse wurde damals von jungen Ehepaaren entdeckt – sie war voll von Kindern. Das war natürlich wunderbar für mich. – Peter Bläuer, der später die Liste auf die Beine stellte, wuchs mit mir auf. Jacques Herzog ebenfalls. Die de Meurons wohnten auch hier. Allerdings auf der vornehmeren Seite. Aber es war ein spannender Ort für Kinder, faszinierend – dazu nur drei Hüpfer von der Herbstmesse entfernt. Ich war hin und weg von der Himalaya-Bahn und den tanzenden Schneeflocken.»

Er war ein Problemschüler

Er ging im «Roseli» in die Schule. «Im Winter hat man damals noch die Rosetalanlage gespritzt. Später kam ich ins ‹Gymmeli›, dann in die Realschule – ich war ein Problemschüler. Habe die Antworten zwar immer gewusst,

konnte sie aber nicht bringen. Schliesslich hat unser Deutschlehrer Walter Probst mit uns ein Theaterstück einstudiert – er hatte das Gespür für meine Begabung. Wir spielten den ‹Lampenschirm› von Goetz. Das Theatererlebnis, das Schauspielern gab mir Selbstsicherheit. Plötzlich war alles fasziniert von mir. Das half mir den berühmten Knopf zu öffnen. Und schon war ich auch in den anderen Fächern und nicht nur in Deutsch gut.»

Der Theater-Virus war also geweckt.

«Probst nahm uns in Düggs Inszenierungen mit. Da zog es mir richtig den Ärmel rein. Meine Eltern erlaubten mir, dass ich das Theater fast jeden Abend besuchte. Eines Nachts rief Düggs Sekretärin Josy Lischer an: ‹Wir suchen einen Laufboten – hast du Lust, nach der Schule bei uns zu arbeiten?» So schleppte ich Post und Theaterprogramme. Dies alles neben dem Schulabschluss. Aber ich war natürlich selig, in einer Welt aufgenommen zu werden, zu der ich mich hingezogen fühlte …»

Du hast dann die Schauspielschule in Bern besucht – und bist dort in Zampanoo’s Variété aufgetreten. Bern wurde deine zweite Heimat.

«Ja. Auch politisch. Ich habe mich auf einer freien Liste für den Stadtrat aufstellen lassen. Meine Aussage: Bern in Rosa. Ich liess mir von einer wunderbaren Schneiderin die Kittel auf meine Rundungen zuschneidern – für «Bern in Rosa» kreierte sie für mich einen pink Anzug. Als ich gewählt wurde, hat sich dann die Presse nur für mein Outfit interessiert – keiner hätte nach meiner Message oder nach Inhalten gefragt.»

Immerhin bist du DER Experte in der Kulturszene rund um die Berner Reithalle geworden.

«Das war spannend. Ich lernte so auch verschiedene Kunstrichtungen kennen. Also bin ich 16 Jahre geblieben – ich habe an der Postgasse, also im Herzen der Stadt, gewohnt. Aber in den Lauben siehst du nie Himmel – mir fehlte das. Und die Weite, die Fernsicht über die Grenze. Deshalb kam ich nach Basel zurück – NA JA, ICH HATTE EINFACH HEIMWEH!»

Du hast dir hier in der Gastronomie einen Namen gemacht: zuerst das Hübeli, dann der Wiesengarten, schliesslich das Parterre.

«Ich liebte es immer, Gastgeber zu sein. Die Menschen zu verwöhnen – und Restaurants einzurichten. Ihnen ein Herz zu geben. Im Parterre stehen heute noch meine alten Tische herum – da bin ich stolz darauf!»

Und doch ging mit Leni und der Gastronomie etwas schief …

«Nein. So kann man das nicht sagen. Im Wiesengarten kam ich in die Zeit, wo die Promillegrenze beim Alkoholtest gesenkt wurde. Wenn wir früher am Abend pro Kopf eine Flasche Wein rechneten, waren es jetzt plötzlich im besten Fall zwei Flaschen für sechs Gäste. Man musste also anders kalkulieren. Beim Parkett war mein Konzept erfolgreich – aber plötzlich merkte ich, dass ich immer für andere da war. Und eigentlich niemand für mich. Langsam stürzte ich in ein Loch.»

Du musst dich selber akzeptieren, wie du bist. Das ist das Wichtigste.» Leni Anderfuhren

MAN HÖRTE LANGE NICHTS MEHR VON DIR. DU WARST VOM ERDBODEN VERSCHWUNDEN.

«Ich habe mir in Kleinhüningen eine Wohnung genommen. Kleinhüningen ist ein magischer Ort – wunderschön. Meine Terrasse geht auf die Wiese hinaus. Dort habe ich mich hingesetzt. Die Natur beobachtet. Und viel gelesen – langsam habe ich zu mir zurückgefunden. Es war ein längerer Prozess –

aber er war nötig.»

Wie hat Corona da mitgespielt?

Wieder das donnernde Lachen von Leni.

«Grossartig. Sie wurde eine Freundin. Ich hatte eh keine Lust, jemanden zu treffen. Vor allem war niemand da, der mich ständig löcherte: Bewege deinen Arsch! Ich war ganz einfach mit mir und meinem Leben alleine. Und ich war zufrieden.»

UND DAS ESSEN? DIE KILOS?

Jetzt schaut er mich lange an.

«Du musst dich selber akzeptieren, wie du bist. Das ist das Wichtigste. Ich esse nie viel. Aber ich mache

keine Diäten mehr. Ich koche mit Butter, nehme keinen Halbrahm und schnipple auch nicht den Fettrand vom Schinken. Ich nehme alles – aber nur in kleinsten Portionen. Und – oh Wunder – ich bin rundum gesund. Und auch rundum zufrieden.»

Das war der letzte Beitrag in der Serie «Sind Sie nicht …?»