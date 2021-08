Baselland kritisiert Zertifikatspflicht – «Es wäre problematisch, wenn eine Wirtin Stammgäste abweisen müsste» Geht es nach dem Bundesrat, kann man bald nur noch mit einem Covid-Zertifikat in die Beiz. Die Baselbieter Regierung sieht das Vorhaben kritisch – Basel-Stadt findet es «naheliegend». Simon Bordier

Der Baselbieter Gesundheitsdirektor Thomas Weber, hier zu sehen bei der Staatsweinkürung 2017, steht den jüngsten Bundesratsplänen skeptisch gegenüber. Archivbild: Christian Merz

Wegen einer drohenden Corona-Infektionswelle im Herbst möchte der Bundesrat den Zugang zu Innenräumen von Bars, Restaurants, Theatern, Kinos und weiteren öffentlichen Lokalen beschränken. Gemäss dem jüngsten Entwurf zur Covid-19-Verordnung sollen künftig nur noch Personen, die im Besitz eines Covid-Zertifikats sind, solche Räumlichkeiten betreten dürfen. Voraussetzung für ein Zertifikat ist eine vollständige Impfung, ein negativer Test oder der Nachweis einer ausgestandenen Covid-Infektion.

Weiter nach der Werbung

Das Massnahmenpaket des Bundesrats würde den Druck auf Ungeimpfte massiv erhöhen: Sie wären gezwungen, sich testen zu lassen, um ins Restaurant oder ins Kino eingelassen zu werden. Da das kostenlose Testangebot für asymptomatische Personen per 1. Oktober wohl abgeschafft wird, wäre das Prozedere für sie mit erheblichen Kosten verbunden.

Seinen Entwurf hat der Bundesrat kürzlich den Sozialpartnern und Kantonen zur Konsultation geschickt – und stösst dort nicht auf uneingeschränkte Zustimmung. Man lehne «die generelle Ausweitung der Zertifikatspflicht auf alltägliche Bereiche wie Restaurants oder Vereinsproben ab», teilt der Baselbieter Regierungsrat am Montag mit.

Neuen Lockdown verhindern

Zwar spricht sich auch die Exekutive des Landkantons dafür aus, die Impfbereitschaft in der Bevölkerung zu erhöhen, um eine kritische epidemiologische Lage und Betriebsschliessungen wie im letzten Jahr (Stichwort Beizen-Lockdown) abzuwenden. Doch für den Regierungsrat steht hierbei nicht die Ausweitung der Zertifikatspflicht im Vordergrund.

«Der Schwerpunkt der Anstrengungen von Bund und Kantonen sollte diesbezüglich darin liegen, die bisher unentschlossenen oder schlecht erreichbaren Kreise der Bevölkerung von den Vorteilen der Impfung zu überzeugen.» Bekannt ist, dass beispielsweise in der albanischen Community verhältnismässig wenige Personen geimpft sind (Lesen Sie dazu das Interview: «Es ist unverantwortlich, sich nicht impfen zu lassen»).

Blick auf Spitalauslastung

«Für den Fall – und nur für diesen –, dass eine landesweite längerfristige Überlastung der Spitalversorgung unmittelbar droht und nur für eine auf diesen Zustand befristete Dauer, befürwortet der Regierungsrat eine moderate Ausweitung der Zertifikatspflicht», heisst es in der Baselbieter Stellungnahme weiter.

Es gelte, neben der epidemiologischen auch die gesellschaftlichen Auswirkungen zu berücksichtigen. «Es wäre sehr problematisch, wenn zum Beispiel eine Wirtin Stammgäste abweisen, der Betreiber eines Fitnesscenters langjährigen Abonnentinnen den Zugang zum Training verweigern oder ein Musikverein einen Teil seiner Mitglieder von gemeinsamen Proben ausschliessen müsste.» Zudem könne eine generelle Zertifikatspflicht wieder Forderungen nach Härtefallentschädigungen aufleben lassen.

Basel-Stadt begrüsst Pläne

Aus Sicht des Kantons Basel-Stadt ist die ausgedehnte Zertifikatspflicht hingegen «naheliegend», wie der Basler Regierungsrat in seiner Stellungnahme festhält. «Mit der Beschränkung des Zugangs auf geimpfte, genesene oder getestete Personen lässt sich die Gefahr von Ansteckungen stark reduzieren, ohne dass erneut Betriebsschliessungen verfügt werden müssen.»

Die Bevölkerung werde harte Massnahmen wie zu Beginn der Pandemie nicht mehr im selben Masse unterstützen, so die Einschätzung der Basler Exekutive. «Vor allem die geimpften Personen werden Einschränkungen nicht mehr mittragen.»

«Massnahmen müssen ergriffen werden, bevor die Spitalkapazitäten ausgeschöpft sind.» Regierungsrat Basel-Stadt

In der gegenwärtigen Situation mit einer «schweizweit ungünstigen Entwicklung» seien national einheitliche Lösungen einzelnen kantonalen Verschärfungen vorzuziehen. Die Zahl der Neuinfektionen sei in den vergangenen Tagen zwar etwas weniger stark gestiegen als in den Wochen zuvor, doch die gegenwärtige Lage ist für den Basler Regierungsrat «besorgniserregend». «Massnahmen müssen ergriffen werden, bevor die Spitalkapazitäten ausgeschöpft sind.»

Basel-Stadt folgt damit der Einschätzung der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen- und Gesundheitsdirektoren (GDK). Das Gremium, dem der Basler Regierungsrat Lukas Engelberger vorsteht, hat bereits letzte Woche Unterstützung für die bundesrätlichen Pläne signalisiert. Die GDK steht auch hinter dem Bundesratsbeschluss, die Vergütung von Corona-Schnelltests für asymptomatische Personen per 1. Oktober aufzuheben. Die Kantone und Sozialpartner hatten bis an diesem Montag Zeit, Stellung zum Massnahmenpaket zu beziehen.

Restaurantbesuch nur noch mit Zertifikat – finden Sie das richtig? Ja, die Ausweitung der Zertifikatspflicht ist besser als das Risiko eines neuen Beizen-Lockdowns. Nein, man sollte vorher andere Mittel ausschöpfen, bevor man solche Zwangsmassnahmen ergreift. Ich weiss es nicht, ich habe dazu keine klare Meinung. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Fehler gefunden?Jetzt melden.