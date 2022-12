Teil-Stromausfall und Buhrufe – Muttenz sagt im zweiten Anlauf «Ja» zum Windrad Die Muttenzer Jugend hat ihre zweite Chance genutzt: Die Gemeindeversammlung spricht sich deutlich für eine Windkraftanlage im Hardwald aus. Die Gegner des Projekts sammeln nun Unterschriften für ein Referendum. Sebastian Schanzer

Das 200 Meter hohe Windrad wäre vom Muttenzer Bahnhof aus deutlich sichtbar. Visualisierung: Basler & Hofmann AG

Plötzlich wurde es dunkel im Saal. Ein Teil-Stromausfall. War das Zufall oder doch ein Lausbubenstreich? Ein inszenierter Wink der Muttenzer Klima-Jugend auf die befürchtete Strommangellage? Jedenfalls musste die Gemeindeversammlung in der Mittenza mit wenig Licht auskommen, als sie über Sinn und Unsinn einer Windkraftanlage im Hardwald debattierte.

Bereits vor anderthalb Jahren stimmten die Einwohnerinnen und Einwohner über das Windrad zwischen Autobahn und Rangierbahnhof ab und sprachen sich knapp dagegen aus. Am Dienstag wurde die Debatte über dieselbe Vorlage deshalb nur noch verkürzt geführt. Die Meinungen waren gemacht. Allerdings: Die Mehrheitsverhältnisse im Saal haben sich gegenüber dem ersten Mal deutlich geändert: 189 Personen stimmten der Zonenmutation zu, die es der Primeo Energie erlaubt, am vorgesehenen Standort ein 200 Meter hohes Windrad aufzustellen. 85 Stimmberechtigte lehnten sie ab.

«Wind ist gerade im Winter eine geeignete Energiequelle»

Weil die Gegnerschaft mit der Mobilisierung der Befürworter gerechnet hatte, wurden noch am selben Abend – unter Buh-Rufen – das Referendum angekündigt. Bevor in Muttenz also das erste Windrad auf Baselbieter Boden zu stehen kommt, muss die Einwohnerschaft dies höchstwahrscheinlich an der Urne bestätigen. Danach dürfte es rund anderthalb Jahre dauern, bis ein Baugesuch vorliege, wie ein Vertreter der Primeo Energie auf Anfrage der BaZ sagte.

Gegner wollen Beschwerde einreichen Infos einblenden Bereits im Juni 2021 stimmte die Gemeindeversammlung in Muttenz über das Windkraft-Projekt ab. Dass der Gemeinderat «aus Gründen der Effizienz» nun praktisch die identische Vorlage zum zweiten Mal präsentierte, sorgt bei den Gegnern für Kritik. Mitglieder des Vereins Windstill kündigten gegenüber der BaZ an, beim Kanton eine Stimmrechtsbeschwerde einzureichen. Gemäss Bundesgesetz über die Raumplanung sei bei jeder Zonenplanänderung nämlich ein Mitwirkungsverfahren durchzuführen. Das Vorgehen der Gemeinde, sich auf das Mitwirkungsverfahren der Vorlage vom Juni 2021 zu stützen, sei rechtswidrig. Zu einem anderen Schluss ist indes das Baselbieter Amt für Raumplanung gekommen. Auf Anfrage der Gemeinde teilte dieses mit, dass ein erneutes Verfahren wegen der zeitlichen Nähe und der inhaltlichen Übereinstimmungen nicht notwendig sei. Über die Stimmrechtsbeschwerde muss nun die Baselbieter Regierung entscheiden. (ssc)

Den Antrag, das Projekt ein zweites Mal auf die Traktandenliste zu setzen, hatten die beiden Grünliberalen Umut Gökbas und Marc Herb beim Gemeinderat eingereicht. Zuvor erhielt die Gemeinde eine Petition von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums und der Fachmittelschule Muttenz mit derselben Forderung. Sie begründeten das politisch ungewöhnliche Vorgehen unter anderem mit der veränderten Lage am Energiemarkt in der Folge des Krieges in der Ukraine.

Gemeinderat Thomi Jourdan verteidigte das Projekt im Namen des Gesamtgremiums mit einer enthusiastischen Rede. Weder würden durch das Windrad die erlaubten Lärmpegel überschritten, noch sei das zugegebenermassen bescheidene Aufkommen von Wind in Muttenz ein Argument, auf die zusätzliche Energiequelle zu verzichten, argumentierte Jourdan. «Klar gibt es im Baselbiet bessere Standorte», gestand er ein. Trotzdem könne die Anlage gemäss Messungen Strom für 800 Haushalte liefern. Gerade im Winter sei das wichtig, weil man in dieser Zeit kaum Energie aus Sonne und Wasserkraft gewinnen könne.

Jugend wählte den demokratischen Weg

Für die Gegenseite sprach der Muttenzer FDP-Präsident Serge Carroz: Die Energiemangellage sei ein kurzfristiges Problem, sagte er und erntete Gelächter. «Energie wird schon lange als Waffe eingesetzt. Wenn Sie das wüssten, wären Sie jetzt nicht so überrascht von dieser drohenden Mangellage», verteidigte er sich schlagfertig. Für ihn jedenfalls würden die negativen Auswirkungen wie Lärm, Schattenwurf und die permanente Sicht auf das gigantische Rad gegenüber dem überschaubaren Energiegewinn überwiegen.

Die in dieser Sache engagierten Schülerinnen und Schüler haben durch einen Einwohner zuletzt noch eine Würdigung erhalten. Es gebe Klima-Aktivisten, die sich an die Strasse klebten oder Kunstwerke verschandelten. «In Muttenz aber wählte man den Weg über die direkte Demokratie. Das ist lobenswert», meinte der Votant. Und: Für den Stromausfall im Mittenza-Saal war nicht etwa die Klima-Jugend verantwortlich, sondern ein Wasserrohrbruch, wie Gemeindepräsidentin Franziska Stadelmann später informierte.

