Entdeckt – Es tickt und tickt und tickt Das Atelier des Uhrmachers John Joseph ist eine Welt, in der die Zeit und ihre Messgeräte den Takt angeben. Dominik Heitz

John Joseph in seinem Atelier in der Steinenvorstadt. Schon als 15-Jähriger wusste er, dass er Uhrmacher werden wollte. Foto: Nicole Pont

Es ist von allen Seiten zu hören – hier schneller, dort langsamer. Endlos. Tick–tack–tick–tack. Dong – dong – dong. Ticktackticktackticktackticktack. Man meint, die eigene Vergänglichkeit Sekunde um Sekunde abzählen zu können.

Wir stehen im Atelier des Uhrmachers John Joseph. Und es wirkt wie eine Voliere – nur dass hier keine Vögel zwitschern, sondern in allen Tönen gegen hundert Uhren ticken: Kastenuhren und Kaminpendulen, Wanduhren und Wecker, Taschenuhren und Regulatoren, Mutteruhren und Kuckucksuhren.

John Joseph hat diese Geräuschkulisse schon längst ausgeblendet. Wenn ihn hier noch etwas aufhorchen lässt, dann das Klavierspiel, das vis-à-vis aus den Übungsräumen des Theaters Basel klingt. Sonst aber konzentriert er sich auf seine Arbeit. Dann summt vielleicht das Reinigungsbad, ertönt die Fräsmaschine oder zischt der Lötbrenner. Schon als Kind hatte John Joseph alles Technische interessiert. Er liebte es, Dinge auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen. «Einzig bei der Konfirmationsuhr meines Bruders hat das nicht ganz geklappt», sagt er.

Ruf aus dem «Motherland»

Joseph ist 1962 im englischen Bristol geboren und dort aufgewachsen. Seine Eltern – die Mutter aus Jamaika, der Vater von der kleinen Karibikinsel Dominica – waren nach England ausgewandert. Beide folgten in den späten 1950er-Jahren dem an alle Commonwealth-Länder ergangenen Ruf Grossbritanniens, in das durch den Zweiten Weltkrieg angeschlagene «Motherland» zu kommen und beim wirtschaftlichen Wiederaufbau mitzuhelfen. In Bristol lernten sie sich kennen und heirateten. John war eines ihrer fünf Kinder. Und als es darum ging, einen Beruf zu lernen, wusste der 15-jährige John schon ganz genau, dass er Uhrmacher werden wollte. Auch der Berufsberater, der fand, er solle doch wie sein Vater Zimmermann werden, konnte ihn nicht davon abbringen. Mit 17 begann er die dreijährige Lehre in der Uhrmacherschule am Hackney Technical College in London. Danach arbeitete er ein Jahr lang in einem Geschäft für alte Musikdosen, war kurze Zeit bei einem Uhrenhändler beschäftigt – und im Victoria & Albert Museum als Objektreiniger. Am West Dean College bei Chichester bildete er sich anschliessend vier Jahre lang im Bereich Uhrenrestaurierung weiter.

Plötzlich hört man das Aufklappen eines Türchens. Ein Kuckuck schiesst aus seinem Holzhaus, lässt kurz seinen typischen Ruf erklingen und verschwindet wieder. John Joseph hört es nicht. Er erzählt weiter. Um 1990 herum lernte er in London seine Frau, eine Baslerin, kennen. Ein Jahr später kam er dann für drei Monate ans Rheinknie, um sich der Liebe wegen in der Schweiz nach einer Stelle umzusehen. Und tatsächlich bekam er bei J. Otto Scherer, einem Spezialisten für antike Uhren in Bern, eine Anstellung.

Die in John Josephs Atelier zur Schau gestellten Uhren reichen von der Taschenuhr bis zur mit Thermometer und Barometer kombinierten Tischuhr. Foto: Nicole Pont Blick in das Gehäuse einer sogenannten Comtoise, eine französischen Pendeluhr aus der Region Franche-Comté. Foto: Nicole Pont Eine um 1800 herum entstandene Kaminpendule «au nègre portefaix».: Sie zeigt einen Schwarzen, der auf einem Rückengestell einen Baumwollballen trägt, in dem das Uhrgehäuse eingesetzt ist. Foto: Dominik Heitz 1 / 5

Sieben Jahre pendelte er zwischen Basel und Bern hin und her. «Dann sah ich in der ‹Schweizerischen Uhrmacher- und Goldschmiede-Zeitung› ein kleines Inserat.» Es ging um die Übernahme des Geschäfts von Hermann Schudel. Joseph bewarb sich und bekam am 1. Mai 1998 den Zuschlag.

Mutteruhr aus Bristol

Seit über zwei Jahrzehnten arbeitet er nun schon in seinem versteckten Reich im dritten Stock des Hauses Steinenvorstadt 8 – mit ungebrochenem Enthusiasmus: «Es ist nicht nur das Handwerk, das mich begeistert. Es ist auch die Mechanik, der Herstellungsprozess. Und die Geschichte der Objekte; dass zum Beispiel eine 260-jährige Holzuhr noch funktioniert, finde ich faszinierend.»

Natürlich darf bei ihm als Engländer eine Uhr, welche die Greenwich Mean Time, die «mittlere Greenwich-Zeit», angibt, nicht fehlen. Sie stammt aus Bristol und ist eine sogenannte Masterclock: eine Mutteruhr, die Nebenuhren steuert. Aber auch ein um 1800 herum entstandener, im Fachjargon als Kaminpendule «au nègre portefaix» bezeichneter Zeitmesser fällt auf. Er zeigt einen dunkelhäutigen Mann, der auf seinem Rückengestell einen Baumwollballen trägt, in dem das Uhrgehäuse eingesetzt ist. Das gleiche Motiv gibt es übrigens auch mit einem «portefaix blanc», einem weissen Lastenträger.

Soeben schlägt eine Regulatorenuhr die Glockenmelodie von Westminster. Die Uhr gehört zu zahlreichen anderen, die bei John Joseph zu kaufen sind. Denn der Uhrmacher liebt es, hin und wieder auf Flohmärkten zu stöbern und nach alten Uhren Ausschau zu halten. Zu seinen Fundstücken gehören elegante, im 1950er-Jahre-Stil gehaltene Tischuhren der Firma Imhof ebenso wie Art-déco-Kaminuhren, deren Gehäuse aus verschiedenen farbigen, marmorierten Steinen gefertigt sind.

Und alle ticken sie, mal schneller, mal langsamer. Tick–tack–tick–tack. Dong – dong – dong. Ticktackticktackticktackticktack.