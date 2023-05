130’000 Menschen türkischer Herkunft leben in der Schweiz. Bei Café crème und Baklava haben wir fünf getroffen. Ein Gespräch über strenge Väter, Schweizer Gastfeindschaft und die kommenden Wahlen in der Türkei.

130’000 Menschen türkischer Herkunft leben in der Schweiz. Bei Café crème und Baklava haben wir fünf getroffen. Ein Gespräch über strenge Väter, Schweizer Gastfeindschaft und die kommenden Wahlen in der Türkei.

Magazin: Was möchten Sie trinken?

Yoldaş Gündoğdu: Gibts Sbagliato?

Es ist 14.30 Uhr an einem Mittwoch Ende März. Yoldaş Gündoğdu, ganz in schwarz, kommt pünktlich, aber etwas ausser Atem im Restaurant Bebek in Zürich an. Er ist siebenundzwanzig Jahre alt und studiert Film an der Zürcher Hochschule der Künste. Mit einem kurdischen Freund macht er den Podcast «Kurds und bündig», der sich an Leute richtet, «deren Namen im Word rot unterstrichen sind».