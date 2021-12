Mordversuch überlebt – «Es stehe Aussage gegen Aussage – selbst als ich grün und blau war» Seit der Messerattacke ihres Ex-Mannes ist Loredana Galeoto an den Rollstuhl gefesselt, aber nach 27 Jahren Gewaltehe freier denn je. Warum nur hat sie es so lange an der Seite des Täters ausgehalten? Daniel Wahl

Trotz schwerem Schicksalsschlag keine Spur von Verbitterung: Loredana Galeoto im Rollstuhl bei sich zu Hause. Foto: Pino Covino

Zwischen Weihnachten und Neujahr 2018 hat der Ehemann von Loredana Galeoto ausgeführt, was er zuvor hundertfach und in unzähligen Varianten angekündigt hatte: Er würde seine Frau niederstechen, sodass die Ärzte nicht wüssten, wo sie mit der Operation anfangen sollten. 27 Jahre lebte die Mutter von zwei Töchtern an der Seite dieses Mannes, der sie schlug, trat und am Schluss in ihrer Wohnung eingesperrt hielt. Im November nun hat ihn das Baselbieter Strafgericht wegen versuchten Mordes zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt.

Die Tat bahnte sich an, als der Mann im Herbst 2018 zum zweiten Mal aus der psychiatrischen Klinik in Liestal entwich und Loredana Galeoto trotz Annäherungsverbot am neuen Wohnort auflauerte. Aber das interessierte die Polizei nicht. Die Klinik rief sogar die ältere Tochter an, man möge seine Koffer holen. Ohne glaubhaften Beweis, bedroht worden zu sein, gewährte Loredana auch niemand Schutz. «Bis es passiert ist», wie sie sagt. Erst dann wusste sie, dass der Terror in ihrem Leben vorbei ist.